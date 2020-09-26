Сводка из зоны ООС за 25 сентября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки в районе Операции Объединенных сил на большинстве участков наблюдалась тишина, в то же время зафиксированы 2 факта нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Об этом сегодня, 25 сентября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

На участке вблизи Авдеевки НВФ дважды в течение суток открывали огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

«Боевых потерь и ранений в результате провокационных вражеских выстрелов среди украинских защитников нет», – уточнили в штабе.

С начала текущих суток, 26 сентября, в районе проведения ООС сохраняется тишина.

В «ДНР» заявили, что «за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ составило – 3 раза. Применялось следующее вооружение: Донецкое направление: подствольный гранатомет – 4 гранаты; стрелковое оружие – 1 раз. Мариупольское направление: подствольный гранатомет – 1 граната; стрелковое оружие – 1 раз. В зоне обстрела со стороны ВФУ оказались следующие районы/населенные пункты: Спартак, Луганское, Ленинское».



Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

В «ЛНР» сообщили, что «нарушений режима прекращения огня со стороны ВФУ не зафиксировано».