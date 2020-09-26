Плюс 3 833 за сутки: В Украине очередной антирекорд по заболевшим коронавирусом

За минувшие сутки в Украине COVID-19 подтвердили у 3 833 человек. Об этом сегодня, 26 сентября, сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент «Донецких новостей».

«За сутки заболели 3 833 человека. Из них 255 детей и 191 медицинский работник. Это очередной антирекорд, который установлен в Украине. Было госпитализировано 667 человек. Сегодня на утро в больницах находятся с подтвержденным диагнозом COVID-19 или с подозрением на него 12 865 человек, которым оказывается соответствующая медицинская помощь», – сообщил Степанов.

По его информации, за сутки в Украине зафиксировано 76 летальных случаев. Выздоровели 1 740 пациентов.

«За все время пандемии в Украине заболели 195 504 человека. Из них 12 885 детей и 14 683 медицинских работника. Всего выздоровели 86 873 пациента, летальных случаев – 3 903», – уточнил министр здравоохранения.

Наибольшее количество заболевших за сутки в Киеве (447), в Харьковской области (380 случаев, из них город Харьков – 298), в Тернопольской (284), Одесской (264) и Днепропетровской областях (201, из них город Днепр – 163 случая).

По информации Минздрава, на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 2 964 случая COVID-19 (по данным Донецкой облгосадминистрации – 2 963 случая), в Луганской области – 938 случаев.