От 42 до 72 лет: В «Л-ДНР» за сутки от коронавируса умерли еще 5 человек

С начала пандемии в «ДНР» подтверждены 3 284 случая заболевания коронавирусом COVID-19, в «ЛНР» – 918 случаев. Об этом сегодня, 26 сентября, сообщают пресс-служба «минздрава ДНР» и пресс-служба «минздрава ЛНР».

«Согласно исследованиям, проведенным 25 сентября, выявлено 73 случая заболевания. За сутки с дважды отрицательным тестом выписано – 22. Кроме того, зарегистрировано 5 летальных случаев – мужчина в возрасте 42 лет и женщины в возрасте 56, 59, 65 и 72 года», – утверждают в «ДНР».

Всего по состоянию на 10:00 26 сентября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 3 284:

на лечении – 1 048 пациентов,

выписаны – 2 049 человек,

летальных случаев – 187.

«По состоянию на 26 сентября коронавирусная инфекция была выявлена у 131 человека, прибывшего из Украины, начиная с 25 июня 2020 года. Все инфицированные пациенты переведены в специализированные учреждения здравоохранения республики и получают бесплатное лечение», – сообщают в «ДНР».



В «ЛНР», как утверждают в пресс-службе «минздрава ЛНР», за минувшие сутки медики зарегистрировали 12 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Всего по состоянию на 9:00 26 сентября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ЛНР» – 918:

выписаны – 757 человек,

летальных случаев – 31.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 26 сентября в Украине COVID-19 заболели 195 504 человека (86 873 пациента – выздоровели, 3 903 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 2 964 случая (выздоровели – 1 494 пациента, летальных случаев – 54), Луганской области – 938 случаев (выздоровел – 461 пациент, летальных случаев – 9).