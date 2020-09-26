Один из выживших в катастрофе АН-26 курсантов умер в реанимации

Один из курсантов, который выжил в результате авиакатастрофы АН-26 на Харьковщине, умер в реанимации Харьковской больницы неотложной скорой помощи. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь городского совета Харькова Ольга Мирошниченко, передает «Громадське».

«В ожоговом отделении больницы эту информацию подтверждают», – отметила она в комментарии.

На месте находятся родственники курсанта, но они не хотят общаться с журналистами.

Второй курсант, который выжил при падении самолета, находится в военном госпитале в городе Чугуеве, медики борются за его жизнь.

Напомним, 25 сентября в 20:50 вблизи города Чугуева на расстоянии около 2 км до военного аэропорта произошло падение самолета АН-26 ВС Украины воинской части А 4104 с последующим возгоранием. На самолете находились военные летчики и курсанты Университета воздушных сил имени И. Кожедуба. В 21:55 пожар самолета был ликвидирован. На борту находилось 27 человек. Найдены тела 22 погибших, поиски 3 человек продолжаются. Двум курсантам удалось выжить при катастрофе, позднее один из них скончался в больнице.