Президент Зеленский объявил 26 сентября днем траура в Украине

В связи с катастрофой военного самолета на Харьковщине президент Владимир Зеленский подписал указ № 410/2020 об объявлении в Украине дня траура 26 сентября. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«В связи с трагедией, которая произошла в результате катастрофы военного самолета Ан-26 во время плановых учебных полетов 25 сентября 2020 года вблизи города Чугуева Харьковской области и привела к гибели военнослужащих Воздушных сил Вооруженных сил Украины, с целью чествования памяти погибших постановляю: объявить в Украине 26 сентября 2020 года днем траура», – сказано в документе.

Согласно указу, в день траура на всей территории Украины должен быть приспущен Государственный флаг на зданиях и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций.

Все развлекательно-концертные мероприятия должны быть отменены, а в программы теле- и радиопередач – внесены соответствующие изменения.

«Вчера мы потеряли молодых ребят-курсантов и опытных военных, у которых впереди была вся жизнь и, уверен, не один боевой подвиг. Трудно подобрать слова, чтобы выразить боль от этой утраты. Трудно найти нужные фразы, чтобы утешить родителей, жен и детей погибших воинов. Вся страна сегодня будет скорбеть вместе с их семьями. Я подписал указ об объявлении 26 сентября днем траура», – сказал Владимир Зеленский.

Президент подчеркивает необходимость оперативного выяснения причин авиакатастрофы и проведения объективного и беспристрастного расследования.

Напомним, 25 сентября в 20:50 вблизи города Чугуева на расстоянии около 2 км до военного аэропорта произошло падение самолета АН-26 ВС Украины воинской части А 4104 с последующим возгоранием. На самолете находились военные летчики и курсанты Университета воздушных сил имени И. Кожедуба. В 21:55 пожар самолета был ликвидирован. На борту находилось 27 человек. Найдены тела 22 погибших, поиски 3 человек продолжаются. Двум курсантам удалось выжить при катастрофе, позднее один из них скончался в больнице.