Через КПВВ на Донбассе в пятницу пропустили более 2600 человек

За минувшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда «Станица Луганская» и «Новотроицкое» прошли более 2600 человек. Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы в составе Операции объединенных сил Игорь Лизогуб, передает «Вільне радіо».

По его словам, в течение пятницы на контролируемую правительством часть региона через КПВВ «Станица Луганская» (в Луганской области) прошли 703 человека, а на временно неподконтрольную почти в два раза больше ㅡ 1 552.

В Донецкой области работал КПВВ «Новотроицкое». Работу этого контрольного пункта со стороны «ДНР» разблокируют дважды в неделю ㅡ по понедельникам и пятницам. Но пропускают здесь в разы меньше людей, чем через КПВВ Луганщине.

Так, 25 сентября через КПВВ «Новотроицкое» за день проехали в обоих направлениях 49 транспортных средств и прошел 371 человек, то есть в 6 раз меньше, чем в этот же день на Луганщине.

КПВВ «Марьинка» остается заблокированным «ДНР», хотя украинские пограничники открыли его со своей стороны для пересечения еще 10 июня.

КПВВ «Майорское» и «Гнутово» на Донетчине остаются закрытыми с начала карантина. Здесь для перехода через линию разграничения нужен отдельный приказ командующего Операцией Объединенных сил.

Как сообщалось ранее, «ЛНР» полностью открыла свою часть линии разграничения – контрольно-пропускной пункт работал ежедневно, пересекать его свободно могли лица, имеющие прописку на неподконтрольной Луганщине. Если местной прописки нет, разрешение нужно получать в «МИД ЛНР». 25 сентября в «ЛНР» ввели ограничения на въезд и выезд из «республики» на подконтрольную Украине территорию через КПВВ «Станица Луганская». Теперь местные жители могут въезжать-выезжать из «ЛНР» не чаще одного раза в месяц.

При этом в «ДНР» пересечение линии разграничения ограничено. Из 4-х КПП «республика» открыла только один в Еленовке. И то КПП «Еленовка» работает только 2 раза в неделю – по понедельникам и пятницам.

Выехать из «ДНР» можно при наличии прописки на подконтрольной Украине территории, въехать – по заранее согласованным спискам. Чтобы попасть в разрешительный список, нужно направить заявление в «республиканский» штаб «Здоровое движение» (контакты, «горячие линии» – здесь, как оформить заявление – здесь, образец заявления – здесь). Находящиеся на подконтрольной Украине территории это могут сделать по электронной почте. Также от их имени могут лично подать заявление родственники, знакомые, коллеги, находящиеся в «ДНР».

При отсылке письма по электронной почте человек должен получить ответное сообщение от «робота», иначе письмо нужно переслать. Если не дослали необходимые документы, то переслать нужно опять весь пакет.

С 1 сентября КПВВ на Донбассе перешли на осенний режим работы, в этот период КПП «Еленовка» закрывается в 18:00.