С температурой и симптомами: Прибывших в «ЛНР» из России и «ДНР» могут принудительно госпитализировать

Прибывших в «ЛНР» из России и «ДНР» людей могут принудительно госпитализировать. Об этом говорится в «указе» от 25 сентября, который подписал «глава ЛНР» Леонид Пасечник.

«Установить, что при наличии повышенной температуры тела и респираторных симптомов граждане, прибывшие из Российской Федерации и ДНР, подлежат принудительной госпитализации министерством здравоохранения ЛНР. Контроль за выполнением настоящего пункта осуществляется министерством здравоохранения ЛНР во взаимодействии с министерством внутренних дел», – говорится в «указе».

Сообщается, что принудительно госпитализированных будут отвозить в больницу №4 Луганска. Данному учреждению «глава ЛНР» поручил готовиться к проведению тестов и размещению пациентов с «границ».

Кроме того, людей, которые посещали территории, где есть вспышка коронавируса, в «ЛНР» обязали сообщать информацию о своих перемещениях в «минздрав», обратившись на «горячую линию».

О госпитализации прибывших с подконтрольной украинской власти территории в «документе» не упоминается.

Напомним, в «ЛНР» ввели ограничения на въезд и выезд из «республики» на подконтрольную Украине территорию через КПВВ «Станица Луганская». Теперь местные жители могут въезжать-выезжать из «ЛНР» не чаще одного раза в месяц.