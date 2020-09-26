Повторил судьбу отца: На борту АН-26 был сын штурмана самолета, сбитого над Луганском в 2014 году

На борту военного самолета АН-26, который 25 сентября разбился на Харьковщине, находился Александр Скочков – сын штурмана ИЛ-76, сбитого над Луганском незаконными вооруженными формированиями. Об этом пишет издание «Обозреватель» со ссылкой на собственные источники.

Парень числится в списке экипажа, который попал в сеть вскоре после авиакатастрофы.

На странице курсанта в Facebook информации немного, но указано, что он родом из Мелитополя (Запорожская область).

Его отец, Игорь Скочков, служил штурманом авиационной эскадрильи 25-й гвардейской военно-транспортной авиационной бригады Вооруженных сил Украины. Он погиб 14 июня 2014 года в результате катастрофы с самолетом ИЛ-76, который был сбит незаконными вооруженными формированиями над Луганском.

Напомним, 25 сентября в 20:50 вблизи города Чугуева Харьковской области на расстоянии около 2 км до военного аэропорта произошло падение самолета АН-26 ВС Украины воинской части А 4104 с последующим возгоранием. На самолете находились военные летчики и курсанты Университета воздушных сил имени И. Кожедуба. В 21:55 пожар самолета был ликвидирован. На борту находилось 27 человек. Найдены тела 22 погибших, поиски 3 человек продолжаются. Двум курсантам удалось выжить при катастрофе, позднее один из них скончался в больнице.