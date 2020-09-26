Дата пока неизвестна: В Мариуполе переносят празднование Дня города

В связи с объявленным на территории Украины трауром из-за катасрофы самолета на Харьковщине в Мариуполе переносится празднование Дня города. Об этом сообщил городской голова Вадим Бойченко, передает пресс-служба Мариупольского горсовета.

«Мариуполь выражает глубокие соболезнования семьям погибших. Это страшная трагедия для всей Украины. В соответствии с Указом президента Украины, сегодняшний день, 26 сентября, объявлен днем траура на территории всей страны. В связи с этим все праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню города, на сегодня отменяются. Точная дата проведения праздника будет сообщена дополнительно», – заявил Вадим Бойченко.

Напомним, 25 сентября в 20:50 вблизи города Чугуева Харьковской области на расстоянии около 2 км до военного аэропорта произошло падение самолета АН-26 ВС Украины воинской части А 4104 с последующим возгоранием. На самолете находились военные летчики и курсанты Университета воздушных сил имени И. Кожедуба. В 21:55 пожар самолета был ликвидирован. На борту находилось 27 человек, погибли 26 человек, в основном – курсанты. Двум курсантам удалось выжить при катастрофе, позднее один из них скончался в больнице, за жизнь второго борются военные медики.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 26 сентября Всеукраинским днем траура.