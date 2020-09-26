В «ДНР» запретили проводить массовые мероприятия и личные приемы людей

В «ДНР» с сегодняшнего дня, 26 сентября, запрещается проведение массовых мероприятий на открытом воздухе. Соответствующий «указ» подписал «глава ДНР» Денис Пушилин, сообщают местные интернет-ресурсы.

Кроме того, с сегодняшнего дня запрещаются личные приемы жителей по разным вопросам.

«Запрещены личные приемы граждан в государственных органах, предприятиях, учреждениях и организациях, а также выездные приемы граждан представителями государственных органов, местных администраций, депутатами народного совета», – говорится в «указе».

При этом отмечается, что «запрет не распространяется на совершение действий, необходимых для предоставления государственных и иных услуг».

Напомним, по состоянию на 26 сентября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 3 284, из них на лечении – 1 048 пациентов, выписаны – 2 049 человек, летальных случаев – 187.