Турция, Армения, Узбекистан: Через КПВВ «Новотроицкое» проходят иностранцы

Через контрольный пункт въезда-выезда «Новотроицкое» (Донецкая обл.) линию разграничения пересекают не только граждане Украины, но и иностранцы. Об этом рассказал монитор благотворительного фонда «Право на захист» («Право на защиту») Денис Ярошенко, передает «Вільне радіо».

По его словам, он дежурил на КПВВ «Новотроицкое» 25 сентября, и в течение дня через пункт пропуска проходили не только граждане Украины.

«Было довольно много иностранцев и с подконтрольной, и с неподконтрольной сторон: граждане Турции, Армении, Узбекистана», – рассказал монитор правозащитников.

Денис Ярошенко добавил, что он часто помогает иностранцам устанавливать мобильное приложение «Дій вдома» на иностранных языках.

Монитор также отметил, что с понедельника, 28 сентября, увеличивается стоимость страховки «Ощадбанка» на случай инфицирования COVID-19 для иностранных граждан: ее стоимость возрастет с 350 до 500 грн.

Напомним, страховой полис является необходимым условием для пересечения линии разграничения иностранными гражданами. Полис (свидетельство, сертификат) должен быть выдан страховой компанией, зарегистрированной в Украине, или иностранной страховой компанией, которая имеет представительство на территории Украины или договорные отношения со страховой компанией-партнером на территории Украины (ассистанс).