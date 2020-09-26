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В «ДНР» заявили о пожаре из-за обстрела в окрестностях Горловки

26.09.20 15:46
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» из-за обстрела сегодня, 26 сентября, в поселке Доломитное под Горловкой начался пожар. Горят постройки, сухая трава и деревья. Об этом сообщил в соцсетях глава «администрации Горловки» Иван Приходько.

«В Доломитном горят два дома по улице Железнодорожная. Приблизительно – 5х6 кв. м, четыре хоз.постройки, сухостой на площади 4 га, деревья на площади 2 га», – уточнил Приходько.

По его словам, у пожарных нет возможности для подъезда. Дома, которые охватил огонь, – не жилые.

О пострадавших не сообщается.

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