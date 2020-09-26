Ситуация с пневмонией в «ЛНР» вышла из-под контроля, антибиотики на исходе, – соцсети

Во временно неподконтрольном украинской власти Луганске ситуация с пневмонией достигла критического уровня. В больницах не хватает мест, и скоро закончатся антибиотики. Местные «власти» замалчивают реальную эпидемиологическую ситуацию. Об этом пишут местные жители в соцсетях.

«Эпидемиологическая ситуация в ЛНР близка к максимально критическому уровню. Пачками людей кладут в больницы с пневмонией, хотя и класть уже некуда, мест действительно нет. Ситуация с пневмонией в Луганске вышла из-под контроля, очень много инфицированных как среди молодежи, так и среди взрослых, у многих тяжелая форма», – пишет один из луганских Telegram-каналов.

«Врачи ЛНР в прямом смысле бунтуют, работая за 10 тысяч рублей на износ и часть вкладывая в халаты, маски и дезинфицирующие средства (это все за свой счет). Тяжелее всех себя чувствует 7-я больница города Луганска, там полный пизд*ц, граждане. Правительство, ЧСПК, глава – все молчат, потому что сказать нечего и паника им ни к чему. Потому что лишнее внимание Кремля не нужно. И вишенка на торте – это то, что в ЛНР заканчиваются антибиотики, поставки из России пока прекращены», – сообщает паблик.

В то же время в «минздраве ЛНР» утверждают, что по состоянию на 25 сентября на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения находились 1147 пациентов с диагнозом «пневмония», из них 52 (4,5%) с коронавирусной пневмонией.

Как сообщается, наибольшее количество больных, которые находятся на стационарном лечении, зарегистрировано: в Ровеньках – интенсивный показатель 172,9 на 100 тыс. населения (136 случаев), Свердловске (после переименования – Должанске) – 121,7 на 100 тыс. населения (126 случаев), Алчевске – 114,1 на 100 тыс. населения (118 случаев), Лутугинском районе – 111,2 на 100 тыс. населения (70 случаев), Луганске – 105,2 на 100 тыс. населения (453 случая).

«В остальных регионах интенсивные показатели ниже среднереспубликанского (79,7)», – уверяют в «минздраве».

Напомним, из-за распространения коронавируса в «ЛНР» предприятиям и организациям было рекомендовано перевести работников на дистанционный режим, а в Луганске отменено проведение массовых мероприятий с количеством участников более 50 человек. Ранее в «ЛНР» ряд сотрудников двух «министерств» и «министр» заболели коронавирусом, также вспышка COVID-19 произошла на местном «республиканском» телеканале, где умер оператор.