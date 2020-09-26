Президент Зеленский прибыл на Донбасс: Обсудит работу ТКГ и поедет на передовую

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 26 сентября, начал рабочую поездку в Донецкую область. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

«Глава государства проведет совещание по вопросам обсуждения работы Трехсторонней контактной группы», – говорится в сообщении.

Также Владимир Зеленский посетит военнослужащих, которые находятся на передовых позициях.

В субботу утром президент посетил место катастрофы самолета АН-26 в Харьковской области. Он также навестил в больнице единственного выжившего курсанта из всех, кто был на борту.

Напомним, в связи с катастрофой военного самолета на Харьковщине президент Владимир Зеленский 26 сентября объявил в Украине днем траура.