Выжил только один: В катастрофе Ан-26 на Харьковщине погибли 26 человек

Спасатели разыскали тела 25 погибших на месте катастрофы Ан-26 под Чугуевом на Харьковщине. Один из двоих выживших при катастрофе курсантов умер в больнице. Таким образом, число жертв падения самолета составило 26 человек. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

Всего на борту было 27 человек – 20 курсантов летного факультета Харьковского национального университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа.

Выжил единственный 20-летний курсант Вячеслав Золочевский. Его посетил президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства утром в субботу прибыл в Военно-медицинский клинический центр Северного региона, куда госпитализирован раненый курсант.

Начальник Центра Эдуард Хорошун сообщил президенту, что состояние пострадавшего – средней тяжести. Однако, несмотря на это, военный пребывает в сознании.

Вячеслав рассказал Владимиру Зеленскому, что все случилось очень быстро, и было непонятно, что происходит. По его словам, курсанты и экипаж были знакомы и уже летали вместе.

Президент также пообщался с матерью курсанта и выразил ей слова поддержки. В случае необходимости им будет предоставлена вся необходимая помощь.

Кабинет министров Украины в связи с катастрофой Ан-26 сегодня собирался на срочное заседание. Премьер-министр Денис Шмыгаль по его итогам сообщил, что специально созданная правительственная комиссия должна подготовить отчет по результатам своей работы до 25 октября.

«Для обеспечения объективного расследования поручил министру обороны Андрею Тарану отстранить от исполнения служебных обязанностей должностных лиц, которые были вовлечены в организацию полета», – также сообщил Шмыгаль.

Семьям погибших выплатят одноразовую денежную помощь в размере 1 млн 576 тыс. грн. Данные выплаты предусмотрены по закону Украины о социальной защите военнослужащих и членов их семей.

Напомним, 25 сентября в 20:50 вблизи города Чугуева Харьковской области на расстоянии около 2 км до военного аэропорта произошло падение самолета Ан-26 ВС Украины воинской части А 4104 с последующим возгоранием. На самолете находились военные летчики и курсанты Университета воздушных сил имени И. Кожедуба. В 21:55 пожар самолета был ликвидирован. На борту находилось 27 человек. Найдены тела 25 погибших, двум курсантам удалось выжить при катастрофе, позднее один из них скончался в больнице.

Как выяснилось, на борту разбившегося самолета находился Александр Скочков – сын штурмана Ил-76, сбитого над Луганском 2014 году незаконными вооруженными формированиями.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 26 сентября Всеукраинским днем траура.