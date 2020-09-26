Преждевременная смерть: На Донетчине умер глава военно-гражданской администрации Марьинки

Сегодня, 26 сентября, стало известно о том, что на Донетчине ушел из жизни глава военно-гражданской города Марьинка и села Победа Александр Тесля. Об этом сообщили в Донецкой облгосадминистрации.

«С глубокой скорбью сообщаем о безвременной кончине руководителя военно-гражданской администрации города Марьинка и села Победа Александра Тесли, который умер 25 сентября на 48-м году жизни», – говорится в сообщении.

В ДонОГА отмечают, что Александр Тесля «был способным руководителем, умелым организатором и человеком, который не был равнодушным к проблемам города и людей».

Александр Тесля был назначен на должность руководителя Марьинской ВГА в 2016 году.