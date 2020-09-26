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Солдатский борщ и награды: Зеленский посетил базовый лагерь разведчиков на Донетчине (Фото)

26.09.20 18:17
Фото: пресс-служба Офиса президента
Фото: пресс-служба Офиса президента

Сегодня, 26 сентября, в ходе рабочей поездки на Донетчину президент Украины Владимир Зеленский посетил базовый лагерь Главного управления разведки. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Глава государства ознакомился с условиями проживания военнослужащих. Владимир Зеленский осмотрел современные модули, в которых проживает личный состав.

В солдатской столовой президент пообедал с военными, попробовал борщ и рисовую кашу. По его словам, он остался доволен блюдами, которыми кормят военнослужащих.

Также Владимир Зеленский вручил военным государственные награды.

«Вы все для нас герои. Вы несете сложную и опасную службу. Желаю вам здоровья, вдохновения, силы защищать нашу независимость», – сказал глава государства, обращаясь к военнослужащим.

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