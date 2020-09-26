Двоякое восприятие: Разумков прокомментировал отмену выборов на Донбассе

Местные выборы в районах Донбасса, расположенных по линии соприкосновения, должны состояться, если есть хоть малейшая возможность их провести. Такое мнение высказал председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, комментируя отмену выборов в нескольких подконтрольных Украине районах Донбасса, передает «Украина 24».

«Мы объявили выборы на всех территориях, где можно их провести. Если мы говорим о тех территориях, которые сегодня фактически признаны ЦИК вместе с военно-гражданскими администрациями, что там не могут быть проведены выборы – у меня здесь восприятие двоякое. С одной стороны, это проблема, потому что надо проводить выборы там, где это возможно, если есть хоть малейшая возможность проводить выборы. Если это невозможно, то надо выходить и более четко объяснять, почему это невозможно, потому что это вызывает дискуссию», – заявил Разумков.

Напомним, что Донецкая и Луганская военно-гражданские администрации предоставили Центризбиркому свои заключения – где невозможно провести местные выборы 25 октября. И 8 августа ЦИК на основе этих выводов приняла решение, что местные выборы не будут проводиться в 18 громадах Донбасса.

Свое несогласие с этим высказали жители Луганщины (в частности, Северодонецка и Лисичанска), а также Донетчины (Сартана). Громады акцентируют, что до этого в их населенных пунктах выборы проводились, в том числе президентские и парламентские в 2019 году. А Северодонецк и Лисичанск вообще находятся в глубоком тылу. Представители Сартаны подали иск в суд на решение ЦИК. Пересмотра решения ЦИК потребовали гражданская сеть «ОПОРА» и Комитет избирателей Украины, которые мониторят избирательный процесс в Украине.

18 августа ЦИК обратилась в Совет национальной безопасности и обороны и силовые ведомства с просьбой предоставить информацию о возможных угрозах во время местных выборов на отдельных территориях Донетчины и Луганщины. В результате она оставила в силе свое решение об отмене выборов.