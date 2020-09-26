Гугл-аккаунт и украинский язык: Правозащитник рассказал, как ускорить пересечение КПВВ

Ускорить пересечение контрольных пунктов въезда-выезда на Донбассе с установкой приложения «Дій вдома» возможно, если заранее предусмотреть несколько важных моментов. Об этом рассказал монитор благотворительного фонда «Право на захист» («Право на защиту») Денис Ярошенко, передает «Вільне радіо».

По его словам, он дежурит на КПВВ «Новотроицкое» и в том числе помогает людям разобраться с приложением «Дій вдома».

«В приложении "Дій вдома" надо вводить фамилию, имя и отчество на украинском языке, как написано в паспорте. Поэтому для ускорения установки "Дій вдома" стоит еще дома установить на смартфон украинский язык. Поскольку сегодня, кажется, 7 человек загружали на КПВВ украинскую клавиатуру», – объяснил Денис Ярошенко по итогам пятницы, 25 сентября, когда КПВВ «Новотроицкое» осуществлял пропуск в обе стороны линии разграничения.

Также он советует людям перед пересечением проверить, чтобы в смартфоне был создан Гугл-аккаунт.

«Сегодня у многих не было Гугл-аккаунта, и это значительно усложняет работу: около часа уходит на то, чтобы человеку создать этот аккаунт, а затем установить "Дій вдома" (придумывать пароли и т.п.)», – говорит представитель правозащитной организации.

Напомним, что приложение «Дій вдома» сейчас используется для контроля за лицами, находящимися на самоизоляции. По своим функциям (проведение сэлфи по первому же требованию программы) оно сродни идентификации личности. Если у человека нет смартфона или места, где можно находиться на самоизоляции, пограничники отправляют таких граждан на двухнедельную обсервацию в профилакторий в пгт Острое вблизи Селидово. Если во время обсервации сделать ПЦР-тест, который окажется отрицательным, можно до окончания срока покинуть место обсервации.