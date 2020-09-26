Курсанты из 11 областей: Обнародован список погибших в катастрофе Ан-26 (Фото)

Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба опубликовал список погибших в результате катастрофы самолет Ан-26 на Харьковщине. Список из 26 человек размещен на странице вуза в Facebook.

В списке погибших значатся 7 офицеров и 19 курсантов:

майор Кишеня Богдан Вячеславович, 10.02.1990 г.р.;

капитан Остапенко Алексей Георгиевич, 15.11.1991 г.р.;

капитан Добреля Дмитрий Денисович, 13.11.1991 г.р.;

старший лейтенант Мсуя Ашраф Азизович, 08.08.1991 г.р.;

старший лейтенант Козаченко Олег Михайлович, 11.07.1980 г.р.;

прапорщик Иванов Евгений Сергеевич, 20.08.1978 г.р.;

прапорщик Широчук Олег Николаевич, 10.11.1979 г.р.;

младший сержант Андрущенко Дмитрий Романович, 08.09.2000 г.р.;

солдат Бойко Александр Анатольевич, 14.12.2000 г.р.;

солдат Булий Ростислав Владимирович, 03.08.1998 г.р.;

солдат военной службы по контракту Вильховый Виталий Богданович, 27.06.2000 г.р.;

солдат Донец Дмитрий Евгеньевич, 16.07.2001 г.р.;

солдат Зибюк Константин Олегович, 15.07.2001 г.р.;

солдат Клевец Александр Александрович, 23.05.2001 г.р.;

солдат Матвийчук Богдан Николаевич, 23.04.2001 г.р.;

сержант военной службы по контракту Микитченко Николай Анатольевич, 22.01.1998 г.р.;

солдат военной службы по контракту Скочков Александр Игоревич, 05.04.2000 г.р.;

солдат военной службы по контракту Шеремет Руслан Эдуардович, 26.10.1997 г.р.;

старший солдат военной службы по контракту Скоробогатько Евгений Иванович, 27.11.1993 г.р.;

солдат Дудла Артем Михайлович, 06.02.1999 г.р.;

солдат военной службы по контракту Померанцев Андрей Андреевич, 12.12.1994 г.р.;

солдат Роспотнюк Андрей Юрьевич, 15.08.1999 г.р.;

солдат Студинский Дмитрий Витальевич, 15.11.1999 г.р.;

солдат Хомьячук Максим Владимирович, 19.02.1999 г.р.;

старший сержант Корчовский Роман Александрович, 15.05.1999 г.р.;

солдат Олабин Владимир Вадимович, 09.11.1999 г.р.

Сегодня в течение дня в соцсетях появились фото погибших ребят, которыми делились студенты университета.

Тренировочный полет на самолете Ан-26 в Чугуеве на Харьковщине 25 сентября выполняли курсанты из 11 регионов Украины. Об этом рассказал председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер, передает «Суспильне».

«Из 11 областей, из разных, находились там люди... Из Харьковской области парень, который выжил, он не в критическом состоянии», – сказал Кучер. По его словам, умерший в больнице курсант был со Львовщины.

Напомним, 25 сентября в 20:50 вблизи города Чугуева Харьковской области на расстоянии около 2 км до военного аэропорта произошло падение самолета Ан-26 ВС Украины воинской части А 4104 с последующим возгоранием. На самолете находились военные летчики и курсанты Университета воздушных сил имени И. Кожедуба. В 21:55 пожар самолета был ликвидирован. На борту находилось 27 человек. Найдены тела 25 погибших, двум курсантам удалось выжить при катастрофе, позднее один из них скончался в больнице.

Как выяснилось, на борту разбившегося самолета находился Александр Скочков – сын штурмана Ил-76, сбитого над Луганском 2014 году незаконными вооруженными формированиями.

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