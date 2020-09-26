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На Донбассе режим тишины сохраняется уже 62-й день, – президент Зеленский

26.09.20 20:53
Владимир Зеленский / Фото: пресс-служба Офиса президента
Владимир Зеленский / Фото: пресс-служба Офиса президента

Сегодня, 26 сентября, во время рабочей поездки на Донетчину президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по вопросам работы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Совещание прошло на контрольном пункте въезда-выезда «Майорское».

На заседании обсудили выполнение договоренностей, достигнутых в Париже во время встречи лидеров стран Нормандской четверки в декабре прошлого года, а также проблемы, которые мешают выполнению этих договоренностей. Было отмечено, что сохраняется режим всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня.

«Действительно, мы наблюдаем минимизацию потерь. На сегодня режим тишины сохраняется уже 62-й день. Хочу поблагодарить за выдержку прежде всего наших военных, поблагодарить командование ВСУ и ООС, главнокомандующего – за правильный подход к армии, к каждому офицеру, к каждому солдату. И за найденное понимание, чтобы этот первый шаг к миру на Донбассе был возможен», – сказал президент Украины.

Представитель СММ ОБСЕ в Краматорске Эдрина Милфорд отметила, что мониторинговая миссия фиксирует гораздо меньше нарушений с 27 июля, когда начал действовать режим тишины.

«За 7 недель после начала введения дополнительных мер для устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня, с 27 июля по 16 сентября, было зафиксировано 1 052 случая нарушений. Для сравнения, за 5 недель до этого мы зафиксировали 18 027 нарушений», – сообщила представитель ОБСЕ. Она также добавила, что за эти два месяца режима тишины было зафиксировано лишь одно ранение гражданского лица – в первый день его действия.

«Два месяца продолжается режим тишины. Несмотря на отдельные и неприцельные выстрелы, режим соблюдается. Мы имеем основания считать, что "тишина" продолжится», – отметил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

Во время совещания также обсуждалось зеркальное разведение сил и средств на четырех согласованных участках, а также разминирование территории Донбасса.

«Во исполнение договоренностей, достигнутых в Париже, было проведено разминирование на 12 участках, согласованных ранее. Разминированы объекты водо-, газоснабжения, необходимых для населения. На стороне, контролируемой Украиной, значительно уменьшилось количество людей, которые подрываются», – доложил командующий ООС Сергей Кравченко.

Обговаривался вопрос и возможного открытия большего количества КПВВ на Донбассе.

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