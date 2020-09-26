44 новых случая: На Луганщине заполнено 56% мест для больных COVID-19

За последние сутки на Луганщине зафиксировано 44 новых случая COVID-19. Об этом сегодня, 26 сентября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

География выявленных заболеваний:

город Северодонецк – 15 человек;

город Лисичанск – 4;

город Рубежное – 1;

Беловодский район – 6;

Белокуракинский район – 1;

Марковский район – 3;

Меловской район – 2;

Новопсковский район – 2;

Попаснянский район – 3;

Сватовский район – 1;

Станично-Луганский район – 2;

Старобельский район – 3;

Троицкий район – 1.

«Среди них: 15 – из числа ранее определенных контактных лиц, 12 прибыли из временно оккупированных территорий, 9 – больные пневмонией, 8 – с клиническими проявлениями тяжелого течения ОРВИ», – уточнили в Луганской ОГА.

За все время пандемии на Луганщине COVID-19 лабораторно подтвержден у 939 человек. Из них выздоровели – 483 (23 за последние сутки); лечатся – 446 (93 – в стационаре; 353 – амбулаторно).

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 56,36%.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 26 сентября в Украине COVID-19 заболели 195 504 человека (86 873 пациента – выздоровели, 3 903 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 2 964 случая (выздоровели – 1 494 пациента, летальных случаев – 54).

В «ДНР» подтверждены 3 284 случая заболевания коронавирусом COVID-19 (2 049 пациентов – выздоровели, 187 – скончались), в «ЛНР» – 918 случаев (757 пациентов – выздоровели, 31 – скончался).