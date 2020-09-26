Либо у нас плохие тесты, либо тут нечто иное: В «Л-ДНР» обсуждают ситуацию с коронавирусом

В «ЛНР» в больницах десятками в день фиксируют случаи пневмоний, а в «ДНР» люди не могут попасть на плановое лечение без прохождения платного теста на коронавирус. Об этом местные жители сообщают в соцсетях.

«Отношение к нашим медицинским работникам, которые работают на износ из-за вала пневмоний, со стороны руководства ЛНР действительно скотское. Ситуация с пневмониями вышла из-под контроля – только в одной 3-й больнице Луганска в день выявляется порядка 30 пневмоний. Вдумайтесь в эти цифры», – пишет популярный луганский Telegram-канал.

По словам автора, сейчас ситуация с заболеваемостью намного хуже, чем была весной.

«Врачи говорят, что раньше они с таким не сталкивались. И сейчас речь даже не о коронавирусе, упоминание которого вызывает у части населения раздражение, а именно о пневмониях. Потому что часто его [коронавирус] не диагностируют, тесты отрицательные. Тут либо у нас очень плохие тесты, либо мы имеем дело с нечто другим. Но это никакой не "обычный сезонный грипп " однозначно», – констатирует паблик.

В «ДНР», где вводятся усиленные меры по предотвращению распространения коронавируса, антирекорды по количеству выявленных больных коронавирусом обновляются третий день подряд. За последние сутки выявлено 73 случая COVID-19.

Местные жители обсуждают введенный с 26 сентября запрет на проведение массовых мероприятий и личный прием граждан в организациях и учреждениях.

«При этом запрет не распространяется на совершение действий, необходимых для предоставления государственных и иных услуг (читай – толпиться в очереди для оформления паспортов – можно, несмотря на коронавирус)», – подчеркивают дончане.

По их словам, ситуация такова, что в больницы сложно попасть тем пациентам, которым нужна плановая помощь – например, хирургические вмешательства. Их не принимают без отрицательного теста на коронавирус, стоимость которого не менее 2500 руб. (962 грн по местному курсу на 26.09.2020).

Кроме того, как сообщалось ранее, с 28 сентября до 11 октября в вузах «ДНР» в связи с коронавирусом введено дистанционное обучение.

«Большинство преподавателей – пожилые люди, далекие от полноценного применения современных коммуникаций. Особенно недовольны "дистанционкой" студенты платной формы обучения, которые понимают, что это не полноценный учебный процесс», – пишет один из донецких пабликов.

Напомним, по состоянию на 26 сентября в «ДНР» подтверждены 3 284 случая заболевания коронавирусом COVID-19 (2 049 пациентов – выздоровели, 187 – скончались), в «ЛНР» – 918 случаев (757 пациентов – выздоровели, 31 – скончался).