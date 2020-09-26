В «ДНР» заявили о повреждении 15 домов из-за обстрела на окраине Горловки

Сегодня, 26 сентября, в поселке Доломитное на окраине Горловки вследствие обстрела повреждены 15 домов. Об этом сообщает пресс-служба «управления народной милиции ДНР».

«В результате обстрела в Доломитном зафиксировано возгорание 15 домостроений по улице Железнодорожной», – уверяют в «ДНР».

В обстреле в «ДНР» обвинили украинских военных, утверждая, что произошел минометный обстрел со стороны поселка Новолуганское.

Ранее глава «администрации Горловки» Иван Приходько сообщил, что в «ДНР» из-за обстрела сегодня, 26 сентября, в поселке Доломитное начался пожар. Горели два нежилых дома, хозяйственные постройки, сухая трава и деревья.