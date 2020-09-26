В «ЛНР» запрещают групповые поездки детей, школьников и студентов

Начиная с 27 сентября в «ЛНР» запрещаются туристические, экскурсионные, культурно-развлекательные и иные поездки организованных групп детей, школьников и студентов. Такое решение приняла «чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при правительстве ЛНР», сообщают местные интернет-ресурсы.

«Комиссией было принято решение с 23:00 27 сентября 2020 года и до особого распоряжения запретить туристические, экскурсионные, культурно-развлекательные и иные поездки организованных групп детей, учащихся общеобразовательных, средне-специальных и высших учебных заведений», – говорится в сообщении.

Кроме того, «ЧСПК» рекомендовала главам «администраций» городов и районов «ЛНР» сократить проведение массовых мероприятий.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» с 26 сентября запрещается проведение массовых мероприятий на открытом воздухе и личные приемы жителей по разным вопросам.