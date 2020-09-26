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Из-за пожара в полях в «ДНР» перекрыли дорогу под Шахтерском (Видео)

26.09.20 23:17
Фото: скриншот видео из соцсетей
Фото: скриншот видео из соцсетей

В «ДНР» сегодня, 26 сентября, произошел масштабный пожар в полях в районе Шахтерска. Дорогу между Шахтерском и селом Сердитое перекрыли «до особого распоряжения». Об этом сообщают местные интернет-ресурсы и очевидцы в соцсетях.

«Произошло возгорание сухой травы в районе города Шахтерска на востоке республики. Имеется угроза шести населенным пунктам», – заявили в «МЧС ДНР».

Как отмечается, для тушения пожара используются 12 автоцистерн. Из-за пожара ограничено движение по автотрассе Шахтерск – Донецк.

Местные жители также сообщают в соцсетях, что горит «в Алексеево-Орловке бугор, где стоит новая церковь».

Очевидцы опубликовали видео масштабного пожара.

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