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Плюс 53 за сутки: На Донетчине число заболевших COVID-19 превысило 3 тысячи (Карта)

26.09.20 23:48
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В субботу, 26 сентября, в Донецкой области выявили еще 53 больных коронавирусной болезнью, в том числе 8 детей. Об этом в итоговом вечернем сообщении проинформировал председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

В числе заболевших:

  • 30 – в Славянске (включая 5 детей);
  • 7 – в Краматорске (1 ребенок);
  • 5 – в Угледаре (1 ребенок);
  • 4 – в Славянском районе;
  • 2 – в Мариуполе;
  • 2 – в Покровском районе;
  • 2 – в Волновахском районе (1 ребенок);
  • 1 – в Марьинском районе.

«Заболеть может любой, и нельзя знать заранее, каким будет ход болезни. Поэтому еще раз призываю всех к ответственному поведению. Избегайте массовых скоплений людей, тщательно мойте руки с мылом, носите и часто меняйте маски. Берегите себя и своих близких», – подчеркнул глава области.

Таким образом, с начала пандемии на Донетчине подтверждены 3 016 случаев COVID-19, из них:

  • выздоровели – 1 496 человек;
  • на лечении – 1 466 пациентов;
  • летальных случаев – 54.

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