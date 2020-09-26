Плюс 53 за сутки: На Донетчине число заболевших COVID-19 превысило 3 тысячи (Карта)

В субботу, 26 сентября, в Донецкой области выявили еще 53 больных коронавирусной болезнью, в том числе 8 детей. Об этом в итоговом вечернем сообщении проинформировал председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

В числе заболевших:

30 – в Славянске (включая 5 детей);

7 – в Краматорске (1 ребенок);

5 – в Угледаре (1 ребенок);

4 – в Славянском районе;

2 – в Мариуполе;

2 – в Покровском районе;

2 – в Волновахском районе (1 ребенок);

1 – в Марьинском районе.

«Заболеть может любой, и нельзя знать заранее, каким будет ход болезни. Поэтому еще раз призываю всех к ответственному поведению. Избегайте массовых скоплений людей, тщательно мойте руки с мылом, носите и часто меняйте маски. Берегите себя и своих близких», – подчеркнул глава области.

Таким образом, с начала пандемии на Донетчине подтверждены 3 016 случаев COVID-19, из них: