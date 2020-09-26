Плюс 53 за сутки: На Донетчине число заболевших COVID-19 превысило 3 тысячи (Карта)

В субботу, 26 сентября, в Донецкой области выявили еще 53 больных коронавирусной болезнью, в том числе 8 детей. Об этом в итоговом вечернем сообщении проинформировал председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.
В числе заболевших:
- 30 – в Славянске (включая 5 детей);
- 7 – в Краматорске (1 ребенок);
- 5 – в Угледаре (1 ребенок);
- 4 – в Славянском районе;
- 2 – в Мариуполе;
- 2 – в Покровском районе;
- 2 – в Волновахском районе (1 ребенок);
- 1 – в Марьинском районе.
«Заболеть может любой, и нельзя знать заранее, каким будет ход болезни. Поэтому еще раз призываю всех к ответственному поведению. Избегайте массовых скоплений людей, тщательно мойте руки с мылом, носите и часто меняйте маски. Берегите себя и своих близких», – подчеркнул глава области.
Таким образом, с начала пандемии на Донетчине подтверждены 3 016 случаев COVID-19, из них:
- выздоровели – 1 496 человек;
- на лечении – 1 466 пациентов;
- летальных случаев – 54.