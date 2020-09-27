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Один пациент умер: В «Л-ДНР» сообщили о новых случаях COVID-19

27.09.20 09:24
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» за сутки выявлено 73 случая заболевания COVID-19, в «ЛНР» – 18. Об этом сегодня, 26 сентября, сообщают «минздравы» обеих «республик».

Кроме того, в «ЛНР» от коронавируса скончался один пациент. «С начала пандемии медики республики зарегистрировали 32 случая смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус», – говорится в сообщении «минздрава ЛНР».

Всего в «республике» с начала пандемии – 934 случая COVID-19, из них:

  • выздоровели – 764 чел.;
  • на лечении – 18.

Так, с начала пандемии в «ДНР» зарегистрировано 3284 случаев COVID-19, из них:

  • выздоровели – 2049 чел.;
  • на лечении – 1048 пациентов;
  • летальные случаи – 187.

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