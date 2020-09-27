Сильно на нервах: В «ДНР» «полиция» отпустила местного пропагандиста

В неподконтрольном украинской власти Донецке после задержания «полиция» отпустила местного пропагандиста Романа Манекина. Об этом сообщается в соцсетях.

Манекина задержали 25 сентября, отпустили уже к вечеру. «Уже вечером Роман был дома, находится в добром здравии и сильно на нервах. Сотрудники полиции за время своей монополии на власть и закон, сильно растеряли компетенцию и навыки культурного общения – непролазная грубость помноженная на отсутствие знаний законодательства», – пишет пользователь «Донецкий абориген».

Задержали блогера за его публикации в соцсети касательно «главы ДНР» Дениса Пушилина. «Вся дальнейшая беседа свелась к устным угрозам о дальнейшем преследовании по статье экстремизм и преследования его близких», – продолжил «Донецкий абориген».

Сам Манекин деталей своего задержания не раскрывал, отметил лишь, что к нему были применены «насильственные действия». «На самом деле, вопрос стоит много шире: преследованиям подвергаются огромное количество людей», – пишет «республиканец».

«Проблема состоит в том, что, в виду алогичной, авантюристической, асоциальной, внеисторической политики помощника президента РФ Вл. Суркова, в социально-политическую действительность ДНР была внедрена так называемая "чеченская модель", в ходе реализации которой на ключевые посты в донецкой государственности, путем неприкрытого насилия и фальсификаций, были внедрены носители украинского обывательского сознания, которые, вместо реализации программных требований идеологии ДНР, реформирования социальной действительности в интересах населения края, тратят историческое время на реализацию личных амбиций, на личное обогащение и на преследование лиц, этой практике сопротивляющихся», – продолжает Манекин.

Также Манекин говорит о необходимости допустить в «ДНР» международные организации, потому что только они способны здесь защищать права человека. «Внутри ДНР институт уполномоченного по правам человека практически не работает, [омбудсмен ДНР] Морозова Д.В. совершенно не соответствует должности, которую занимает: не соответствует ни по личным морально-нравственным, ни по профессиональным данным)», – считает пропагандист.

Также в отстаивании прав человека он надеется и на Россию.

Как сообщалось ранее, Манекин был задержан 25 сентября в Донецке.