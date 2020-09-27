Сводка из зоны ООС за 26 сентября: Версии сторон конфликта

За прошедшие сутки на Донетчине украинские военные зафиксировали 3 нарушения режима прекращения огня со стороны войск «ДНР». Об этом сегодня, 27 сентября, сообщает штаб Операции Объединенных сил.

«Так, огневая активность вооруженных формирований Российской Федерации из станкового автоматического гранатомета зафиксирована недалеко от населенного пункта Новолуганское, из стрелкового оружия – у Верхнеторецкого. В то же время вблизи Авдеевки в ночное время суток враг провоцировал наших военных одиночными выстрелами из стрелкового оружия и подствольного гранатомета», – говорится в сообщении.

Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди украинских защитников нет.

«К сожалению, в районе населенного пункта Орехово во время передвижения в пределах взводного опорного пункта в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве трое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения различной степени тяжести. Защитников Украины оперативно доставили в лечебное учреждение, где им оказана необходимая медицинская помощь», – дополнили в штабе.

В «ДНР» заявили, что украинская сторона за прошедшие сутки 6 раз нарушила режим прекращения огня, выпустив 5 боеприпасов. Под обстрелами оказались районы поселков Доломитное в окрестностях Горловки и Новая Таврия на юге «республики».

В «ЛНР» на момент публикации о нарушении перемирия не сообщают.