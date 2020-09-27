Президенту показали закрытый КПВВ на Донетчине (Фото)

В рамках рабочей поездки в Донецкую область президент Украины Владимир Зеленский посетил контрольный пункт въезда-выезда «Майорское». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Так, 26 сентября президент осмотрел обустройство КПВВ и порядок осуществления контрольных процедур на нем.

Отметим, что КПВВ «Майорское» находится на одном транспортном коридоре с «республиканским» контрольно-пропускным пунктом «Горловка», который представители «ДНР» с начала карантина так и не открыли. Поэтому не функционирует и украинский КПВВ.

Расстояние от КПВВ до линии разграничения составляет 800 метров.

На КПВВ «Майорское» обустроены 4 павильона паспортного контроля на каждом из направлений движения. Также функционируют 2 павильона для прохождения паспортного контроля лицами, пересекающими линию разграничения в пешем порядке. На КПВВ оборудовано 35 рабочих мест для проверки паспортных документов.

Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко отметил, что основные угрозы, которые существуют на этом пункте пропуска в период его функционирования, – это попытки перевозки валюты, лекарственных и наркотических средств, оружия и взрывчатых веществ.

«Пиковая нагрузка зафиксирована с начала марта до введения карантина. Было до 14 тысяч 600 граждан в день», – сказал Дейнеко.

Он добавил, что КПВВ готово начать работу в любой момент.

Также Владимир Зеленский посетил позиции Вооруженных сил Украины на линии фронта, где пообщался с бойцами. Президент вручил военным государственные награды.