«Я падал три раза»: Отец выжившего под Чугуевом курсанта также попадал в авиакатастрофы

Отец Вячеслава Золочевского – единственного выжившего в авиакатастрофе под Чугуевым курсанта – также переживал падения самолетов, причем трижды, передает «Сегодня.ua».

«Я падал три раза. То, что сын выжил, – это говорит о том, что он сын своего отца», – рассказал Виталий Золочевский.

Также он поделился некоторыми подробностями о крушении, которые узнал в разговоре с сыном. «Я сегодня был у сына. У него действительно нет переломов, одни лишь ушибы. Все говорят, что он выпрыгнул из самолета, но это не совсем так. Его выбросило, вытолкнуло оттуда. Также знаю, что он пытался спасти своего друга», – сообщил отец курсанта.

Курсант рассказал, что пришел в себя возле обломков самолета. Один из парней рядом горел, и Вячеслав бросился его тушить.

Как сообщалось ранее, 25 сентября вблизи города Чугуев потерпел крушение самолет АН-26 Вооруженных сил Украины, на борту которого находились курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил. В катастрофе погибли 26 человек – 25 на месте трагедии и еще один курсант умер в больнице. В живых остался только Вячеслав Золочевский.

Также на борту находился Александр Скочков – сын штурмана ИЛ-76, сбитого над Луганском в 2014 году.