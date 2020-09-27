В Украине – 200 тысяч: На Донбассе коронавирусом заболели почти 4 тысячи жителей

В Украине за сутки зафиксировано 3130 новых COVID-19, выздоровели 1 009 человек. Об этом сегодня, 27 сентября, сообщает Минздрав Украины.
С начала пандемии в стране 198 634 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них:
- 3 959 – летальных;
- 87 882 – пациента выздоровели.
Коронавирус в разрезе регионов:
- Винницкая область – 5900 случаев;
- Волынская область – 7632 случая;
- Днепропетровская область – 5285 случаев;
- Донецкая область – 3016 случаев;
- Житомирская область – 5656 случаев;
- Закарпатская область – 9632 случая;
- Запорожская область – 3663 случая;
- Ивано-Франковская область – 13 335 случаев;
- Кировоградская область – 1074 случая;
- г. Киев – 21815 случаев;
- Киевская область – 8714 случаев;
- Львовская область – 19 784 случая;
- Луганская область – 974 случая;
- Николаевская область – 2980 случаев;
- Одесская область – 12 876 случаев;
- Полтавская область – 1910 случаев;
- Ровенская область – 12 032 случая;
- Сумская область – 3672 случая;
- Тернопольская область – 12 986 случаев;
- Харьковская область – 17 364 случая;
- Херсонская область – 1049 случаев;
- Хмельницкая область – 5622 случая;
- Черновицкая область – 14 009 случаев;
- Черкасская область – 3694 случая;
- Черниговская область – 3960 случаев.
Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 27 сентября в «ДНР» – 3 284 случая коронавируса (выздоровели – 2 049 человек, летальных случаев – 182), в «ЛНР» – 934 заразившихся (выздоровели – 764 человек, летальных случаев – 32).