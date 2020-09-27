В Украине – 200 тысяч: На Донбассе коронавирусом заболели почти 4 тысячи жителей

В Украине за сутки зафиксировано 3130 новых COVID-19, выздоровели 1 009 человек. Об этом сегодня, 27 сентября, сообщает Минздрав Украины.

С начала пандемии в стране 198 634 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них:

3 959 – летальных;

87 882 – пациента выздоровели.

Коронавирус в разрезе регионов:

Винницкая область – 5900 случаев;

Волынская область – 7632 случая;

Днепропетровская область – 5285 случаев;

Донецкая область – 3016 случаев;

Житомирская область – 5656 случаев;

Закарпатская область – 9632 случая;

Запорожская область – 3663 случая;

Ивано-Франковская область – 13 335 случаев;

Кировоградская область – 1074 случая;

г. Киев – 21815 случаев;

Киевская область – 8714 случаев;

Львовская область – 19 784 случая;

Луганская область – 974 случая;

Николаевская область – 2980 случаев;

Одесская область – 12 876 случаев;

Полтавская область – 1910 случаев;

Ровенская область – 12 032 случая;

Сумская область – 3672 случая;

Тернопольская область – 12 986 случаев;

Харьковская область – 17 364 случая;

Херсонская область – 1049 случаев;

Хмельницкая область – 5622 случая;

Черновицкая область – 14 009 случаев;

Черкасская область – 3694 случая;

Черниговская область – 3960 случаев.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 27 сентября в «ДНР» – 3 284 случая коронавируса (выздоровели – 2 049 человек, летальных случаев – 182), в «ЛНР» – 934 заразившихся (выздоровели – 764 человек, летальных случаев – 32).