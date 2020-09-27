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В Украине – 200 тысяч: На Донбассе коронавирусом заболели почти 4 тысячи жителей

27.09.20 10:52
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине за сутки зафиксировано 3130 новых COVID-19, выздоровели 1 009 человек. Об этом сегодня, 27 сентября, сообщает Минздрав Украины.

С начала пандемии в стране 198 634 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них:

  • 3 959 – летальных;
  • 87 882 – пациента выздоровели.

Коронавирус в разрезе регионов:

  • Винницкая область – 5900 случаев;
  • Волынская область – 7632 случая;
  • Днепропетровская область – 5285 случаев;
  • Донецкая область – 3016 случаев;
  • Житомирская область – 5656 случаев;
  • Закарпатская область – 9632 случая;
  • Запорожская область – 3663 случая;
  • Ивано-Франковская область – 13 335 случаев;
  • Кировоградская область – 1074 случая;
  • г. Киев – 21815 случаев;
  • Киевская область – 8714 случаев;
  • Львовская область – 19 784 случая;
  • Луганская область – 974 случая;
  • Николаевская область – 2980 случаев;
  • Одесская область – 12 876 случаев;
  • Полтавская область – 1910 случаев;
  • Ровенская область – 12 032 случая;
  • Сумская область – 3672 случая;
  • Тернопольская область – 12 986 случаев;
  • Харьковская область – 17 364 случая;
  • Херсонская область – 1049 случаев;
  • Хмельницкая область – 5622 случая;
  • Черновицкая область – 14 009 случаев;
  • Черкасская область – 3694 случая;
  • Черниговская область – 3960 случаев.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 27 сентября в «ДНР» – 3 284 случая коронавируса (выздоровели – 2 049 человек, летальных случаев – 182), в «ЛНР» – 934 заразившихся (выздоровели – 764 человек, летальных случаев – 32).

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