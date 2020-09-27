От Человека-паука к Тибету: В «ЛНР» дизайнер показала первую коллекцию одежды (Фото)

В «ЛНР» дизайнер Оксана Житник после многолетней работы с мультипликационными персонажами создала коллекцию одежды «Путешествие в Тибет». Об этом она рассказала местному интернет-ресурсу.

Житник отметила, что в 1993 году в Луганске окончила ПТУ, которое выпускало портных. «С того момента занимаюсь и развиваюсь в сфере моды и дизайна», – сказала она.

«Сейчас я создаю одежду для повседневной носки, а также у меня мастерская по изготовлению костюмов для аниматоров, ростовых кукол, декораций – это моя основная работа. В основном заказывают костюмы для детских праздников, например, мультперсонажей, другое направление – это персонажи фильмов, мной было изготовлено множество персонажей вселенной Marvel – Капитан Америка, Человек-паук и другие, также шьем костюмы для артистов шоу мыльных пузырей», – рассказала дизайнер.

В этом году Житник закончила «Луганскую академию культуры и искусств» по направлению «художник-модельер». Ее дипломной работой стала коллекция одежды «Путешествие в Тибет».

«В этой коллекции четыре полных образа – это костюмы, которые не нуждаются ни в каких дополнениях. Например, в ней есть пальто и к нему юбка и блузка, чтобы это был завершенный образ. В коллекции используются интересные ткани, фактуры и расцветки. Я использовала плотный полушерстяной трикотаж, ведь эта коллекция для прохладного времени года, наряду с этим подкладка выполнена из принтованного льна, я также использовала шифон, чтобы подчеркнуть легкость. Самое необычное в одежде – это утепление одежды не синтепоном, а полусантиметровым поролоном, за счет этого создавалась теплота и жесткость формы», – пояснила дизайнер.