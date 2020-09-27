В память о погибших воинах: На Луганщине прошел патриотический забег (Фото)

Около 200 человек на Луганщине присоединились к патриотическому забегу «Шаную воїнів, біжу за героїв України». 26 сентября в разных регионах страны люди вышли на утреннюю пробежку – на футболках были написаны имена людей, погибших за Украину, передает «Громадське радіо».

На Луганщине забег проходил в столице области – в Северодонецке. Здесь в 10 утра на главной площади собрались около 200 участников.

Как рассказал глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай, патриотический забег проходит по всей Украине второй год подряд. «Герои не умирают в наших сердцах и памяти. Если мы будем их помнить, то они действительно будут жить. Они действительно будут жить, будут рядом с нами. Где возможно, они будут вдохновлять на определенные поступки. Хорошие, героические. Потому что люди героями не рождаются. Это – второй забег. Я очень надеюсь, что будет третий, четвертый, пятый. Не хотелось бы, чтобы увеличивалось количество погибших, но хотелось, чтобы мы их регулярно вспоминали», – сказал он.

Журналистка Екатерина Тырина пришла на площадь, чтобы почтить память своей коллеги – Елены Кулиш. «Сегодня я участвовала в патриотическом забега в память о луганчанке, журналистке Елене Кулиш, которая вместе со своим мужем во время оккупации и обороны аэропорта помогала украинским военным, отвозили им лекарства, продукты. И собственно из-за этого в 2014 году их незаконные вооруженные формирования расстреляли с мужем, с сыном и невесткой в собственном дворе. Это очень жестоко и сегодня мы должны помнить о тех людях, которые отдали свою жизнь за Украину, которые вот так героически погибли», – говорит девушка.

Екатерина Тырина

Михаил бежал 3-километровую дистанцию а своего друга – Александра Матуса. «Это герой Украины Александр Матус, мой друг, мастер спорта по боксу. Учились вместе в академии внутренних дел, затем работал следователем в Лисичанском райотделе. Погиб в 2014 году. Честь и хвала таким людям, благодаря им мы живем, имеем мирное небо над Северодонецком», – говорит Михаил.

Михаил

В прошлом году участников было около сотни, в этом году – вдвое больше. И это потому, что люди начинают все с большим уважением относиться к тем, кто отдал свою жизнь за Украину, уверен участник забега Павел Борисов. «Я сам из Луганска и видел, что происходит по ту сторону, поэтому я с большим уважением отношусь к ребятам, которые погибли и считал нужным пробежать в этот день», – отметил парень.

Глеб Емец и Павел Борисов

В забеге приняли участие бегуны-любители, профессионалы, воспитанники спортивных школ, представители полиции, чиновники и активисты. Трёхкилометровую дистанцию осилили за пять минут. Участники надеются, что в следующем году забег объединит полутысячи человек.