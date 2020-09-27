Украина сильнее в 8 раз: В «ДНР» рассказали о проблемах «республиканской» армии

Украинская армия превосходит уровень незаконных вооруженных формирований «ДНР» в 8 раз. Об этом заявил экс-командир незаконного вооруженного формирования (НВФ) «Восток», экс-глава «комитета государственной безопасности ДНР» Александр Ходаковский.

«Украина по численности, по оснащению, по вооружению превосходит нас – это бесспорный факт. На сегодняшний день мы оцениваем превосходство Украины на линии соприкосновения примерно в 8 раз. То есть мы стоим 1:8», – сказал он.

Ходаковский считает, что у украинских военнослужащих нет недостатка в основных типах боеприпасов, «особенно для небольшого калибра, который больше всего досаждает при близком взаимодействии». «Во-первых, у Украины были складские запасы существенные. Во-вторых, все страны Варшавского договора после перехода на стандарты НАТО, естественно, поделились с Украиной всеми своими остатками», – сказал «республиканец».

Он сообщил, что у «ДНР» же небольшие запасы таких боеприпасов: «Это наше НЗ (неприкосновенный запас, – ред.), который мы задействуем в исключительных случаях».

По мнению, Ходаковского, у бойцов ВСУ также достаточно боеприпасах крупного калибра, противотанковых средств и пр.

Также он уверен, что украинская армия намного профессиональнее «республиканской». «Хоть сейчас у нас сформированы военные структуры, но по сути в их рядах все равно ополчение... Мы более 5 лет находимся в состоянии позиционной войны, а она учит только тому, как правильно занимать оборону, как ее укреплять», – сказал Ходаковский.

При этом он считает, что позиционная война также не добавила практического опыта и украинским военным. «Хоть они и проводят учения… Но у них за последнее не приобрелось опыта ведения наступательных действий. Теоретические знания – да, практические – нет. Поэтому если они начнут наступать, то могут завязнуть… Уровень Украины остался прежним, а мотивация изменилась. Если в 2014 году они были немного деморализованы и не так уверенно действовали. Сейчас они уже четко видят в нас своих врагов и действовать они будут более нахраписто, более целеустремленно. Это дает им преимущество», – озвучил свои наблюдения он.

По словам Ходаковского, развитие армии «ДНР» осталось на уровне 2014 года. «Мы свой потенциал не наращивали. Он остался на уровне 2014 года. И если вдруг Украина прорвет линию фронта, то, к сожалению, мы будем применять ту же тактику, что и в 2014 году – мы будем прижиматься к крупным городским агломерациям, использовать естественные преграды и не дать противнику войти в крупные населенные пункты. Это сработало единожды, сработает и снова. А для Украины завязнуть в городских боях – та еще перспектива», – резюмировал он.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube