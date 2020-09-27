Сыроед пояснила, почему от «Минска» выигрывает Россия, но не Украина

Минские соглашения выгодны исключительно России, но не Украине. При этом Россия не должна выполнять «Минск», т.к. она в этом процессе присутствует как миротворец, а не сторона конфликта. Такое мнение высказала сопредседатель Львовского форума по безопасности Оксана Сыроед в эфире «Громадського радіо».

«Мы все время говорим о "Минске" и о той стороне. В то время, как "Минск" – это чисто русский интерес… Россия выиграет от Минска – будет ли он внедрен или нет. Чем дольше мы будем за него держаться, тем больше будет выигрывать Россия. Ведь выполнить "Минск" может только Украины, потому что Россия не является стороной "Минска"… Нас обманывают, когда говорят, что Минские соглашения нужны для того, чтобы сдерживать Россию. Там нет России. Россия там есть, как Франция и Германия – как миротворец», – пояснила она.

В этой ситуации Сыроед считает, что, во-первых, нужно увеличивать мощь украинской армии. «Не будет других миротворцев. Не будет никого, кто нас будет защищать, кроме нашей армии. Поэтому нужно усиливать наши вооруженные силы, сохранять уважение к бойцам и к ветеранам», – сказала она.

Во-вторых, Украине нужно сотрудничество со странами Черного моря. «Черное море является ключом к решению многих вещей. Турция – наш ситуативный союзник, которого мы не видим. России, как и 350 лет назад, нужно контролировать Черное и Балтийское моря, потому что без них она не имеет доступа к портам и не может конкурировать на международно-торговой арене. Ведь 90% торговли в мире ведется морями, и тот, кто контролирует моря, контролирует торговлю», – пояснила Сыроед.

А милитаризация Россией Черного моря может привести к большим проблемам для всех. «Настоящая драматическая история разворачивается в Черном море. Поэтому Черное море является ключом, и нужно строить сотрудничество в Черном море, прежде всего с Турцией. А мы знаем, что после захвата Крыма Эрдоган сказал, что теперь Черное море превратилось в русское озеро. И их это не устраивает. Поэтому здесь как раз можно найти много для совместной работы», – считатет политик.