Расслабились: В «ДНР» опять заговорили о мобилизации гражданского населения

В «ДНР» гражданское население уже расслабилось и не готово мобилизоваться при обострении вооруженного конфликта на Донбассе. В этой связи есть смысл проводить мобилизацию в период затишья на фронте. Такое мнение высказал экс-командир незаконного вооруженного формирования (НВФ) «Восток», экс-глава «комитета государственной безопасности ДНР» Александр Ходаковский.

«Это предмет моей постоянной тревоги. [При эскалации конфликта] время ведь будет идти на часы. А внутренняя мобилизация населения (я уже не говорю о боеготовности), смена внутреннего режима будет происходить гораздо дольше. Поэтому нам нужно уповать, чтобы наши вооруженные силы отреагировали достаточно эффективно, чтобы не прозевали основные узлы. Ведь 8-кратный перевес украинской армии в численности и в вооружении – это чего-то да значит. Но если в разгар 2014 гола мы постоянно получали пополнение из нашего общества, мы на ходу комплектовали новые подразделения, дополняли существующие. Мы подпитывались ресурсом гражданского общества. А сейчас пока наше общество перестроится на новый лад мы, к сожалению, останемся в кадровом дефиците», – рассказал он.

Ходаковский считает, что активизация вооруженного конфликта очень высокая, но население к этому не готово. «Соответственно, в стороне не останется никто – вот в чем проблема для населения. Многие думают, что обострение пройдет мимо них и никак их не коснется. Пусть поговорят с теми, кто потерял свои дома, квартиры на окраинах Донецка. Коснется всех без исключения. Отсидеться не получится. А если наше руководство придет к решению о мобилизации населения, тогда фраза "ситуация коснется всех" приобретет буквальный характер», – заявил он.

По мнению «республиканца», при мобилизации гражданское население можно использовать на вспомогательной службе. Он это продемонстрировал на примере своей бригады «Восток» – общая численность составляла 4 тыс. чел., бригада состояла из 4-х боевых подразделений, но в каждом батальоне было 350-450 человек. «То есть боевых людей у нас было всего около 2 тысяч, при общей численности в 4 тысячи. То есть вспомогательных бойцов, которые обслуживают службу подразделений, в сравнении с непосредственно военными было 1:1. И вот эти функции на себя могли взять отмобилизованное гражданское население. Речь не идет о том, что они должны лезть в пекло, но они должны высвободить боевой ресурс от выполнения вторичных задач», – считает Ходаковский.

По его мнению, мобилизацию нужно проводить и в период затишья: «Чтобы не просить денег у России, мы можем сами дыры свои латать. Например, создать стройбаты. Они себя хорошо раньше в армии зарекомендовали. Востребованность была бы очень высокая».

К тому же, с точки зрения Ходаковского, мобилизация «отрезвит» нынешнюю молодежь в «республике». «Нельзя много болтать о Родине, о каких-то процессах и стоять в стороне от важных процессов. Это невозможно. Мы так никогда никого не воспитаем», – заявил он.

Ранее Ходаковский отмечал, что украинская армия превосходит уровень незаконных вооруженных формирований «ДНР» в 8 раз. При этом «республиканская» армия осталась на уровне 2014 года.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube