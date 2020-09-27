Камера многоэтажки в Чугуеве сняла момент падения АН-26 (Видео)

Видеокамера, установленная на одном из высотных зданий в городе Чугуеве, сняла момент крушения самолета АН-26 Вооруженных сил Украины. Об этом в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

«Это видео должно помочь следователям и экспертам установить – что же произошло после того, что командир корабля сообщил об отказе левого двигателя и приготовился к посадке на правом», – отметил он.

Губернатор Харьковской области Александр Кучер сообщил о версиях причины крушения самолета: «По имеющейся у меня информации, экипажу аварийного самолета дали разрешение на посадку только через минуту после запроса. Причина такой долгой реакции объясняется тем, что в то время на посадку шел другой борт. А через минуту самолет разбился. При этом, было известно, что АН-26 неисправен. По моему мнению, правоохранительные органы должны тщательно отработать именно эту версию».

Глава Харьковской ОГА также отметил, что бортовые самописцы изъяты, но они еще не исследованы. «Я точно знаю, что за 45 секунд – минуту перед падением с управляющим пилотом общался летчик, они обсуждали возможности посадки», – добавил Кучер, передает «Укринформ».

У авиаэксперта Кирилла Новикова сложилось впечатление, что экипаж знал, что самолет может упасть, поэтому открыли заднюю рампу в хвосте авиасудна. «Через эту рампу осуществляется загрузка и выгрузка механизации, также люди могут оттуда прыгать с парашютом. То есть, заднюю рампу открыли, а люди, возможно, не решались выпрыгивать уже на финальной траектории падения самолета», – пояснил он, передает «Громадське радіо».

Родным погибших военнослужащих выплатят по 1,5 млн грн государственной помощи. «Министр обороны принял решение о выплате единовременного пособия членам семей погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины. Размер выплат составляет 750 прожиточных минимумов, что составляет 1 млн 576,5 грн на каждого. Помощь выплатят за счет фондов Министерства обороны», – сообщил на внеочередном заседании правительства заместитель министра обороны Игорь Старобинский.

Президент Владимир Зеленский поручил приостановить учебные полеты, в которых участвуют аналогичные самолеты, до выяснения обстоятельств трагедии.

Как сообщалось ранее, 25 сентября вблизи города Чугуев потерпел крушение самолет АН-26 Вооруженных сил Украины, на борту которого находились курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил. В катастрофе погибли 26 человек – 25 на месте трагедии и еще один курсант умер в больнице. В живых остался только Вячеслав Золочевский.

Также на борту находился Александр Скочков – сын штурмана ИЛ-76, сбитого над Луганском в 2014 году.