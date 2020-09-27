RU
Все новости

Потерял документ в «Л-ДНР»: Юристы рассказали, как пересечь КПВВ без украинского паспорта

27.09.20 13:52
Фото: Госпогранслужба Украины
Фото: Госпогранслужба Украины

Если человек в «Л-ДНР» потерял украинский паспорт, он все равно имеет возможность попасть на подконтрольную Украине территорию. Об этом рассказали правозащитники проекта «Юридический советник для переселенцев».

«Порядок въезда лиц и перемещение товаров на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, выезда из таких территорий» сейчас регулируется Постановлением Кабмина № 815 от 17.07.2019. Согласно этому акту, гражданам Украины разрешается покинуть неподконтрольные территорий через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) при предъявлении паспорта гражданина Украины или любого другого документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство Украины, а именно:

  • паспорта гражданина Украины для выезда за границу (загранпаспорт);
  • временного удостоверения гражданина Украины;
  • дипломатического паспорта;
  • служебного паспорта;
  • удостоверение личности моряка;
  • удостоверение члена экипажа.

«Обращаем внимание, что для граждан Украины, которые не достигли 16-летнего возраста, также предусмотрена возможность выезда на основании свидетельства о рождении», – добавили юристы.

Вместе с тем выехать из «Л-ДНР» можно и без указанных выше документов. «Однако в этом случае следует быть готовыми к проверке, которая проводится представителями Национальной полиции с целью установления личности. Чтобы проверка прошла быстрее, рекомендуем взять с собой документы, которые могут помочь с идентификацией (например, пенсионное удостоверение, медицинскую книжку и т.д.). Соответствующие документы пригодятся также при восстановлении паспорта», – отметили правозащитники.

Так или иначе, информация о лицах, пересекающих линию разграничения без документов, удостоверяющих личность и гражданство Украины, в обязательном порядке фиксируется возглавляющим службу пограничных нарядов на КПВВ, и передается в координационную группы для принятия соответствующего решения.

«Обращаем внимание, что соответствующий порядок действует только на пунктах пропуска, подконтрольных Украине. Правила пересечения линии разграничения со стороны так называемых "ДНР" и "ЛНР" могут отличаться», – резюмировали правозащитники.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк