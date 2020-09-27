Едут со всей Украины: Новые жители Мариуполя рассказали, почему уехали из своих регионов

За последние 6 лет с начала войны Мариуполь приютил несколько тысяч человек и стал для них новым домом. Пляжи Азовского моря и богатая история здесь сочетаются с металлургией и уже привычными блокпостами. Впрочем, сюда едут не только из-за близости дому, оставшемуся за линией разграничения. «Громадське радіо» собрало истории тех, кто переехал в Мариуполь не потому, что в их родной дом пришла война.

Никита Сидоренко из Донецка приехал в столицу Приазовья после завершения обучения. Когда выучился на проводника, выбирал между работой в родном Донецке, Луганске и Мариуполе. Судьба завела в приморский город.

«Конечно, когда я только приехал в Мариуполь и вышел из вокзала, первое впечатление было не очень. Но потом начал изучать город и увидел, что здесь есть много интересного. Но, к сожалению, даже местные его истории почти не знают. Работая проводником, я побывал во многих городах и с уверенностью могу сказать, что переезжать из Мариуполя не хочу. Мне здесь очень комфортно. У меня уютный двор, нормально работает общественный транспорт, в карантин было много фестивалей. Ну и, конечно, здесь есть море», – рассказывает парень.

Никита Сидоренко

«Поехать домой я хочу, только чтобы увидеть близких людей. Хотелось бы, чтобы эти военные годы можно было вычеркнуть – и вернуться назад. За одним столом собрать всех друзей, одноклассников, родственников, знакомых, жителей целого квартала – и общаться», – продолжает он.

Никита не уверен, что будет жить в родном Донецке даже после завершения войны. При этом вся его родня осталась в Донецке. До карантина он навещал маму и других родственников. И они приезжали к парню в Мариуполь. «Всех, кто ко мне приезжает, обязательно веду в сквер "Лукоморье", в Театральный сквер и на пляжи – у железнодорожного вокзала и Песчаный», – рассказывает Никита.

«Когда же Донецк освободят от оккупации, советую посетить тамошний микрорайон Абакумова. Там очень крутая архитектура, и копии многих зданий я вижу сейчас в Мариуполе. А пока советую села Верхняя Ольховая и Нижняя Ольховая в Станично-Луганском районе Луганской области. Это подконтрольная Украины территория. Села расположены прямо посреди леса и там очень чистый воздух, покой, отсутствие суеты. Все то, чего мне сейчас немного не хватает в Мариуполе», – говорит он.

Сквер «Лукоморье»

Игорь Башлык переехал из Чигиринского района Черкасской области. Найти высокооплачиваемую работу на родной Черкасщине не получалось, поэтому решил попробовать свои силы в Донецкой области. Нашел жилье в Мариуполе, сейчас работает в банковской сфере.

«Я переехал в Мариуполь летом 2019-го вместе с женой. Мне понравилось, что здесь большая заработная плата, доступное жилье. В отличие от других городов, которые я видел, Мариуполь развивается. В принципе, нравится мне здесь все, кроме загрязненности. Желание вернуться домой не возникало вообще: не вижу в этом смысла. Сейчас мой дом здесь», – рассказывает Игорь.

Игорь Башлык

Анастасия Свиридова приехала из Смелы (Черкасская обл.). Причем переезжала в Мариуполь дважды. Впервые в приморский город прибыла не по призванию, а за родителями: в 2003 году отцу здесь предложили работу.

«Я училась в Мариуполе до 2012 года. Потом, когда пришло время поступать в вуз, выбрала Черкасский национальный университет им. Богдана Хмельницкого. Я поступила на факультет журналистики. Родной регион мне очень нравился, поэтому пока училась, мечтала жить там и дальше. Но со временем я находила там и минусы, один из которых – работа, которую очень трудно найти, а заработная плата не покрывала моих потребностей. Поэтому, посоветовавшись с мужем, поехали в уже знакомый мне Мариуполь», – рассказывает Анастасия.

Единственным минусом Мариуполя девушка называет экологическую ситуацию.

При этом она уже переманила в город и давнюю подругу. «Этим летом ко мне приезжала подруга, с которой мы познакомились в Смеле. Мы с ней часто ездили на море, гуляли по городу и ей здесь настолько понравилось, что она тоже теперь живет в Мариуполе. Я родилась в Смеле – для меня это город, в который хочется приехать на неделю, увидеть знакомых родственников, но жить там я бы не хотела. В Мариуполе мне нравится почти все – море, отношение людей друг к другу, развитая инфраструктура», – заключила девушка.