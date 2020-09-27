КПВВ «Новотроицкое»: Обсервация по факту сейчас длится 3-5 дней

При прибытии из «Л-ДНР» на подконтрольную территорию через КПВВ «Новотроицкое», если люди не смогли установить мобильное приложение «Дій вдома», то их продолжают отправлять на обсервацию. Однако по факту она длится не 14 дней, а максимум 3-5 дней. Об этом рассказала монитор БФ «Право на защиту» («Право на захист») Анна Токарева, которая дежурит на данном КПВВ.

Она напомнила, что по факту на Донетчине работает только один КПВВ – в Новотроицком. «На остальных трех КПВВ пропуск не производится, а КПВВ "Новотроцкое" работает только во в понедельник и пятницу. То есть во вторник, среду, четверг, в выходные дни КПВВ фактически не работает», – сказала Токарева.

Монитор отметила, что в день работы через КПВВ «Новотроицкое» людей пропускают с 7:00 до 18:30. «С подконтрольной территории на неподконтрольную каждый понедельник и пятницу переходят до 200 человек, люди возвращаются домой. Из неподконтрольной – до 70 человек», – рассказала она.

Анна Токарева напомнила, что с 21 июня «ДНР» блокирует пропускные операции, простого пропуска как раньше, уже нет. «Просто приехать на КПВВ, чтобы пересечь линию разграничения по личным вопросам (проведать родственников, свое жилье), сейчас не реально. Сейчас это очень сложная процедура, к которой нужно готовиться заранее. Есть определенные требования со стороны т.н. "ДНР". Чтобы попасть на неподконтрольную территорию человек должен иметь там место регистрации (прописку, – ред.), и человек должен попасть в специальные списки. А в списки попасть очень трудно. После подачи заявки люди ждут ответа от 25 до 30 дней. Но что в "ДНР" такими действиями хотят показать нашим гражданам – не понятно, но очень жаль наших людей, которые попали в такую сложную ситуацию», – говорит она.

При прибытии из «Л-ДНР» на украинский КПВВ человек должен установить приложение «Дій вдома», чтобы иметь возможность на подконтрольной территории уйти на самоизоляцию. «Пенсионеры, которые не имеют смартфонов для установки такого приложения, отправляются на обсервацию. Но это уже не обязательно 14 дней. Волонтеры организации "Врачи без границ" берут у них тест на коронавирус, и когда тест показывает отрицательный результат, граждан выпускают с обсервации, и они едут по стране по своим делам. То есть обсервация может продлиться 3-5 дней», – сообщила монитор.

Еще одно новшество – на КПВВ «Новотроицкое» уже никто из граждан не остается на ночевку. «Раньше они ночевали на автобусной остановке. Все люди, которые ожидают разрешения на включение в списки, отправлены в центр психологической реабилитации в городе Дружковка», – добавила Токарева.

Также на КПВВ работают медики французской благотворительной организации, которые предоставляют при необходимости первую медицинскую помощь. «Они работают с 08:30 до 15:30. Если динамика пересечения линии разграничения высокая, то старший по смене вызывает "скорую помощь" из Волновахи и до конца рабочего дня на КПВВ дежурит "скорая помощь"», – заключила она.

Как сообщалось ранее, «ЛНР» полностью открыла свою часть линии разграничения – контрольно-пропускной пункт работал ежедневно, пересекать его свободно могли лица, имеющие прописку на неподконтрольной Луганщине. Если местной прописки нет, разрешение нужно получать в «МИД ЛНР». 25 сентября в «республике» ввели ограничения – теперь местные жители могут въезжать-выезжать из «ЛНР» не чаще одного раза в месяц.

В «ДНР» пересечение линии разграничения ограничено. Из 4-х КПП «республика» открыла только один в Еленовке. И то КПП «Еленовка» работает лишь 2 раза в неделю – по понедельникам и пятницам.

Выехать из «ДНР» можно при наличии прописки на подконтрольной Украине территории, въехать – по заранее согласованным спискам. Чтобы попасть в разрешительный список, нужно направить заявление в «республиканский» штаб «Здоровое движение» (контакты, «горячие линии» – здесь, как оформить заявление – здесь, образец заявления – здесь). Находящиеся на подконтрольной Украине территории это могут сделать по электронной почте. Также от их имени могут лично подать заявление родственники, знакомые, коллеги, находящиеся в «ДНР».

При отсылке письма по электронной почте человек должен получить ответное сообщение от «робота», иначе письмо нужно переслать. Если не дослали необходимые документы, то переслать нужно опять весь пакет.

С 1 сентября КПВВ на Донбассе перешли на осенний режим работы, в этот период КПП «Еленовка» закрывается в 18:00.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по эфиру «Радио Свобода»