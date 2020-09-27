Двойные агенты: В плену «Л-ДНР» находится около 30 «республиканцев», перевербованных СБУ

В плену «Л-ДНР» находится около 30 двойных агентов, которые работая на «республики», были перевербованы украинскими спецслужбами. Так, Сергей Лукьяненко ранее работал в «военной прокуратуре ДНР», без завербован СБУ и выведен из Донецка на подконтрольную территорию. Но сейчас его снова задержали, но уже в «ЛНР», передает «Радио Свобода».

В «ЛНР» сообщают о задержании в Луганске двух граждан Украины – Сергея Лукьяненко и Ярослава Калистратова. Их обвиняют в работе на СБУ. В частности, как заявил «глава МВД ЛНР» Игорь Корнет, Лукьяненко и Калистратов готовили похищение Андреа Пальмери – итальянца, который воевал против ВСУ, а сейчас живет в Луганске.

«МВД ЛНР» выложило видео с признаниями задержанных. «Мы прошли подготовку. Нас учили и стрелковому оружию, и как мины взрывать. Обучили, как человека класть на землю и связывать его», – говорил на нем Ярослав Калистратов.

Ярослав Калистратов во время допроса представителями группировки «ЛНР»

Второй задержанный – Сергей Лукьяненко в медиапространстве появляется не впервые. В июле прошлого года о нем вышел сюжет на телеканале ICTV. В нем сам Лукьяненко рассказывает о своей работе в «военной прокуратуре ДНР», решении вернуться на подконтрольную Украине территорию по программе СБУ «Тебя ждут дома», а также о побеге из Донецка.

До побега в течении двух месяцев он был двойным агентом. И передавал украинским спецслужбам различные данные. Например, о том, что одним из подразделений прокуратуры руководит кадровый российский офицер – генерал-майор Дмитрий Щедрина. Также Лукьяненко передавал данные об украинских военнослужащих. Например, он присутствовал на допросах танкиста Богдана Пантюшенко, который на тот момент еще находился в плену «ДНР» и был освобожден в декабре 2019 года. Кроме того Лукьяненко рассказал и о тех, кто в Украине числится пропавшим без вести.

«Есть около 10 человек украинских военнослужащих. Они считаются, как без вести пропавшие. Но ребята не пропавшие. Они содержатся на гауптвахте 08816. У меня есть видеозапись», – говорил Сергей Лукьяненко в сюжете.

Лукьяненко и Калистратов действительно были на задании в Луганске, говорит координатор группы обмена пленными «Патриот» Олег Котенко. Но больше информации о них предоставлять пока нельзя. Сейчас задача – сделать все, чтобы эти люди попали в списки на обмен. И чтобы обмен состоялся.

По словам Котенко, известно о более чем 30 людях, которые были перевербованы украинскими спецслужбами, и потом задержаны в «Л-ДНР». Внести их в списки можно, но вопрос другом – как это воспримет украинское общество. Ведь в большинстве своем – это граждане России, которые изначально ехали на Донбасс воевать против Украины.

«Какой будет дальше их судьба – вот это проблема. Информацию по ним можно подать совершенно по-разному. Даже если они убили несколько боевиков из Российской Федерации, или тех же "вагнеровцев", то это для рядового украинца почти ничего не значит. Как все это будет подаваться?», – говорит Олег Котенко.

Напомним, что по состоянию на начало сентября в плену «Л-ДНР» находятся 235 человек. А за 5 лет (с 2015 до начала 2020 года) по программе СБУ «Тебя ждут дома» из «Л-ДНР» вернулись 390 человек.