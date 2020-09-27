Модель из Горловки победила в известном немецком боксерском шоу (Фото, видео)

Горловчанка и модель Анастасия Авилова стала победительницей в боксерских соревнованиях PromiBoxen. Это шоу с участием выдающихся личностей на ринге в Германии. Ее соперницей была немецкая телезвезда Елена Мирас.

Девушка родилась в Горловке и к 30 годам добилась успеха в Германии, где живет 9 лет. В Германии Анастасия работает моделью: была на обложках популярных журналов Playboy, FHM, CKM, Penthouse, также снималась в немецком реалити-шоу – аналоге «Холостяка», переедет «GorlovkaUA».

«У меня не было цели изменить жизнь. Я уезжала на один год по программе Au-Pair, хотела посмотреть другую страну, другую культуру. У меня не было цели остаться жить именно в Германии. Но так получилось. Я больше не верю в судьбу, мы сами себе судьба. Но тогда я этого еще не понимала и просто плыла по течению», – рассказала Авилова в интервью европейскому изданию.

Ей было нелегко прижиться в чужой стране. Тут она работала на пределе возможностей, чтобы оплачивать жилье, страховки, счета, обязательные взносы. Но сейчас она считает Германию своим домом.

Чтобы начать карьеру фотомодели, Авилова рассылала фотографии по агентствам несколько лет. Результатом стало приглашение участвовать в дефиле на берлинской неделе моды.

«Я – нестандартная модель для показов, потому что для подиума у меня слишком маленький рост. Обычно у дизайнеров с этим все строго. В первый раз я попала на Берлинскую неделю моды в роли модели почти случайно. Я увидела на одном из сайтов с кастингами объявление и почему-то отправила заявку. Меня пригласили, я прошла. После меня неоднократно приглашали на показы, потому что уже знали обо мне из передач по телевизору или же с предыдущих показов. Дефиле – непростая наука. Ведь ради того, чтобы пару раз за вечер выйти по минуте на подиум, нужно провести много времени на кастингах, примерках, репетициях», – рассказала девушка.

Анастасия планирует издать в Украине ежедневник-тренинг для женщин. «В нем я поделюсь самыми лучшими из тех упражнений и методик, которые на протяжении нескольких лет находила. Все эти методики я пробовала на себе и знаю, к каким результатам они приводят. Ну и да, грядут новые съемки, и, возможно, участие в новом ТВ-шоу. Сейчас активно ведутся переговоры. Но это в Германии», – поделилась горловчанка.