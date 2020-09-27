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На Луганщине от коронавируса умер мужчина

27.09.20 17:05
Работа медиков при пандемии
Работа медиков при пандемии / Фото: radiosvoboda.org

В Луганской области вследствие осложнений от COVID-19 умер житель Кременского района. Также за прошедшие сутки зафиксировано 36 новых заболевших, а 34 пациента выздоровели. Об этом сегодня, 27 сентября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

География выявленных заболеваний:

  • город Северодонецк – 12 чел.;
  • город Лисичанск – 3;
  • город Рубежное – 5;
  • Беловодский район – 8;
  • Кременской район – 5;
  • Марковский район – 2;
  • Меловской район – 1.

Среди заболевших: 13 – больные пневмонией, 11 – из числа ранее определенных контактных лиц, 9 прибыли с временно неподконтрольных территорий, 3 – с клиническими проявлениями тяжелого течения ОРВИ.

С начала пандемии на Луганщине зафиксированы 975 случаев COVID-19, из них:

  • выздоровели – 517;
  • лечатся – 447 (105 – на стационаре 342 – амбулаторно);
  • летальных случаев – 10.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 27 сентября в Украине COVID-19 заболели 198 634 человек (87 882 пациента – выздоровели, 3 959 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 3 016 случай (выздоровели – 1 496 пациента, летальных случаев – 54).

В «ДНР» – 3 284 случая коронавируса (выздоровели – 2 049 человек, летальных случаев – 182). В «ЛНР» – 934 заразившихся (выздоровели – 764 человек, летальных случаев – 32).

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