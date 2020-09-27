За деньги доноров: В Мариуполе модернизируют 3 продуктовых рынка

В Мариуполе при поддержке международных доноров модернизируют 3 продуктовых рынка – «Новый маркет», «Славутич маркет» и «Юмовила маркет». С этой целью был подписан меморандум между данными рынками, проектом USAID «Экономическая поддержка восточной Украины» и Мариупольским городским советом. Об этом сообщает пресс-служба проекта USAID.

Продуктовые рынки всегда были важной частью экономики Мариуполя: для предпринимателей – это место сбыта щедрых урожаев Приазовья, для горожан – возможность приобрести свежие сельскохозяйственные продукты. Однако пандемия COVID-19 внесла свои коррективы в работу рынков. Во-первых, меняются санитарные требования к таким местам. Во-вторых, растет доля людей, которые покупают товары в супермаркетах и интернет-магазинах.

Благодаря финансированию USAID, пространства 3-х рынков будет модернизированы. «Эти инвестиции повысят уверенность покупателей в безопасности продукции, а также сделают эти рынки более привлекательными и доступными для широкого круга людей», – сказал заместитель руководителя проектов USAID Тимоти Мэдиган.

Работа начнется с социологического опроса потребителей и исследования потенциала местных сельскохозяйственных производителей, дизайнерских и архитектурных услуг.