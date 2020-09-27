Испугались за конституционный строй: «Депутату» «верховного совета ДНР» отказали в российском паспорте

Семье, проживающей в «ДНР», отказали в выдаче российского паспорта на основании того, что мужчина и женщина якобы выступали за насильственное свержение конституционного строя России. При этом данные дончане являлись активными сторонниками «русской весны» и до сих пор остаются приверженцами «республики», хотя уже критикуют местную «власть». Об этом в соцсети рассказала «пострадавшая» – Марина Куц.

Ее муж Сергей Куц в 2014 года был «депутатом» первого «верховного совета ДНР».

Женщина считает, что им отказали в российском гражданстве из-за позиции «МГБ ДНР». Дело в том, что семья несколько лет в «ДНР» отстаивает свои права, и за это время успели нажить врагов как в «МГБ», так и в «прокуратуре», и в «отделе по борьбе с организованной преступностью (ОБОП)».

Она рассказала, что во время обстрелов их дом был разрушен, и они стали переселенцами в «ДНР», «мы ни каких компенсаций за потерянное жилье и пособий не получали вообще». Вместе с другими такими же людьми их поселили в общежитие медуниверситета. Но в прошлом году людей из него начали выселять, не предоставив иного жилья. Люди провели ряд акций протеста, писали жалобы, записывали видеообращения. Но по решению суда их все-таки должны будут выселить, хотя люди продолжают бороться.

Есть проблемы у семьи и по линии работы мужа. Сергея Куца на второй срок «депутатства» не избрали, и он вернулся в шахту. Но там получил травму и потребовал акт Н-1- о производственной травме. «Из-за чего был доведен до увольнения. Исподтишка в отместку на истребованный нами акт Н-1 создали видео порочащее наше доброе имя с участием председателя ПРУП (профсоюз) шахты им. Калинина. Ратченко Р.В., долг которого отстаивать интересы шахтеров, а не порочить их… Обзвонить все шахты, что бы потом мужа не брали на работу, – это тоже обычная норма. Следовательно, оставить семью без средств к существованию – это особенная честь, оказанная нам заботливой власти», – пишет Марина Куц

Она отметила, что с мужем подали документы на оформление паспорта гражданина РФ еще год назад – 23 августа 2019 года, согласно указу Путина, заявку должны были рассмотреть в течении трех месяцев. «По истечении года мы получили полный отказ в приобретении гражданства РФ, причем наша миграционная служба ДНР меня до сих пор не известила, не известила официально и Миграционная служба РФ по Ростовской области. Узнали мы из других источников РФ. Причем, решение об отклонении заявления о приобретении гражданства РФ на основании пункта "А" ч. 1 ст. 16 Федерального закона № 62-ФЗ», – отметила Куц.

Она процитировала данный пункт «А»: «Выступление за насильственное свержение конституционного строя России».

В таком исходе дел семья обвиняет «министерство госбезорасности ДНР». «Наше доблестное МГБ ДНР постаралось не на шутку, применив всю свою виртуозность по очернению нас перед Россией. Для нас загадка, где и когда мы умудрились выступать за насильственное свержение конституционного строя России? Все, кто был у нас в гостях может подтвердить , что на стене у нас висят два портрета И. В. Сталина и В. В. Путина, и это наверное от ненависти к России?», – пишет дончанка.

Деньги на оформление российского паспорта дончане собирали «по копейке». Но при отказе в гражданстве оплаченные ими 13 тыс. руб. (5 306 грн по местному курсу валют) в виде пошлины, им уже не вернут.

Через полгода после подачи документов на паспорт дончанам позвонили из «МГБ ДНР». «Работник МГБ звонил с телефона: 071 3001859, назвался Олегом, предупредил, что если мы не явимся в МГБ, то и паспорта РФ мы не получим», – рассказывает женщина.

Они заявили, что не давали согласия «миграционной службе» на передачу своих документов в «МГБ ДНР». Дончане посчитали вызов в «МГБ» для рассмотрения документов на паспорт нарушением своих прав, поэтому в «министерство» не явились. «Прерогатива проверки документов входит только в компетенцию Миграционной службы РФ… Не понятным остается тот факт, как оправдает факт удержания наших документов с персональными данными МГБ и ОБОП при том, что мы своего согласия на передачу персональных данных третьим лицам миграционной службе ДНР не давали», – отмечает Марина Куц.

В связи с произошедшим женщина планирует обращаться в следственные органы РФ с заявлением о преступлении, «совершенным должностными лицами ДНР, которые являются гражданами РФ».