Хотел вступить в оппозицию: В Луганске арестовали своего активиста по имени Ли Вон Чоль

В «ЛНР» был задержан член незаконных вооруженных формирований Ли Вон Чоль, известный так же как Герман Прокопов (позывной «Германа»). Об этом в соцсети сообщала лидер «республиканского» общественного движения «Луганская гвардия» Анастасия Пятерикова.

Задержали его в Луганске в 24 сентября. Пятерикова рассказала, что Ли Вон Чоль имеющий корейские корни, но жил здесь, был одним из первых активистов «русской весны». «Для участников русской весны и Антимайдана, Герман Прокопиев не требует представления. Настоящее имя (Ли Вон Чоль). Это один из самых ярких лидеров 2014 года… Санкционный список Евросоюза ЛНР начинается с него…. Он водрузил флаг России над зданием тогда еще администрации Луганской области», – описала «республиканка».

Ли Вон Чоль и Пятерикова

Она связывает арест «Германа» с тем, что сегодня, 27 сентября, в Луганске должна была пройти встреча по учреждению луганского отделения «Республиканской партии Донбасса», которую недавно организовал один из основателей «ДНР» Андрей Пургин. «Мы ведем активную подготовку создания "Республиканской партии Донбасса" в ЛНР, подобную политическую силу я не могу представить без участия нашего Германа. Герман служит в народной милиции ЛНР, мы ждали пока он получит увольнительное. Именно поэтому мы не смогли провести учредительное собрание параллельно с РПД ДНР. В это воскресенье было назначено учредительное собрание новой политической силы», – рассказала Пятерикова.

Им сообщили, что «Герман» был задержан «военной прокуратурой ЛНР» и в его квартире проведен обыск. О том, как все происходило, рассказал дед Вон Чоля. «Дедушка – инвалид. Бедный старый человек рассказал, как все происходило. В квартиру зашли 8 человек вместе с Германом, никто не представлялся. Провели обыск в его комнате, нашли 4 патрона. Сказали, что у них очень красивая квартира?! Герман пытался успокоить своих близких и объяснить, что его увозят. Один из сотрудников "неизвестно чего" сказал, что их внук вернется через час. Они ждали всю ночь», – пересказала Пятерикова.

Вечером 25 сентября «Герман» вышел на связь. «Ночь он провел в одиночной камере. Сказал, что его забрали в часть до понедельника», – резюмировала «республиканка».

Как сообщалось ранее, в «ДНР» создали оппозиционную политическую силу «Республиканская партия Донбасса», она также будет работать и в «ЛНР».