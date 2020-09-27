Перебои с лекарствами, медики увольняются: Врачи из Луганска и Донецка рассказали о коронавирусных проблемах

В «ДНР» врачи, связанные с лечение коронавирусных больных, покупают средства защиты (в том числе щиты и костюмы) за собственные средства. А в «ЛНР» проблемы с медикаментами и массовым увольнением медиков. Об этом «республиканскому» изданию рассказали два врача – из Луганска и Донецка – которые работают в больницах, предназначенных для больных коронавирусом. Однако боясь за последствия, они попросили имена их не называть.

Врач из Луганска отметил, что в «ЛНР» ситуация с коронавирусом в августе – сентябре особо не отличается от ситуации в российских регионах.

«Нас в Луганске загрузили "по самое не балуй". Мы попросили помощи, теперь открывают еще одно отделение пневмонии в Первой больнице. Иногда бывает тяжело, до 20 – 30 пневмоний принимаем. За сутки. Смертность есть. Но не такая, как ее пытаются представить. Не тянет и на 5%. Умирают в основном запущенные случаи, если же вовремя спохватиться, то практически все выздоравливают. Около 95% выздоровлений», – рассказал мужчина.

Донецкий врач работает в Первой городской больнице, которая в основном и занимается ковидными больными. «У большей части пациентов ковид протекает благоприятно, но у некоторых категорий осложняется развитием пневмоний, тяжелых состояний, поражением почек, поражением сердца. Какие сосуды поражаются, такая клиническая картина у больного и доминирует», – отметил он.

Дончанин считает, что «народ как-то расслабился» да и «власти» относятся к коронавирусу беспечно. «Учитывая, что болячка непростая, и никаких иных мер для снижения ковида не придумано, единственным источником заражения является больной человек. Тот же концерт Григория Лепса (проходил в Донецке 8 сентября, – ред.), который всем понравился, люди просто отдохнули, но 100 тысяч людей в центре города… Если после заболела тысяча, а умрет два–три человека, есть ли смысл проводить такие мероприятия? Где минимальное количество случаев? Там, где строго выполняются антиковидные мероприятия», – подчеркнул врач из Донецка.

Доктор признал в Луганске проблему с обеспечением медикаментами. «Препараты приходят из России. А откуда еще?.. Расход медикаментов действительно большой. Все время какая-то напряженка. То нет мочегонных препаратов, то антибиотиков. Но проходит время, и как-то решается вопрос», – сказал луганчанин.

По словам врача, в Луганске с аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) проблем нет. «Кислород доставляется регулярно. Расход, правда, большой. У нас их 11 штук. И все работают. Плюс концентраторы. В этом плане у нас совсем неплохи дела. Мы их собрали в одном месте. Мало того, за последнее время приобрели великолепный рентгеновский аппарат, делает снимки не хуже, чем компьютерные. Прекрасный корейский аппарат, не хуже чем КТ, маленький, переносной… У нас 4 аппарата компьютерной томографии, выявляющих поражения легких, и все работают. Но это только в Луганске, а есть такие же аппараты и на периферии. Обстановка сложная, но уж точно не безнадежная», – продолжил луганчанин.

В Донецке с медикаментами все в порядке, но была нехватка тестов на коронавирус. «Из медикаментов, насколько я в курсе, есть все. В плане тестов сказать не могу, была информация, что их не хватало, потом появились, потом снова возникли перебои. Что не удивительно, учитывая статус республики и то, что тесты здесь не производятся», – рассказал мужчина.

Однако в «ДНР» используется только техника, которая осталась с довоенного времени, нового ничего не приобретается. «Аппараты компьютерной томографии работают практически круглосуточно. Оснащенность ими такая же, как и до войны. Новых не появилось. Они работают, их ремонтируют. По Донецку до десятка есть точно. Наверное, не хватает, есть же и другие категории больных, кому нужны услуги этих аппаратов. Все это выливается в длинные очереди, хотя ковидных больных смотрят быстрее, но везде живые люди. ИВЛ есть, оно же бывает двух типов, это масочный кислород, которого в большинстве случаев бывает достаточно. А к аппаратам подключают больных, которые находятся в критическом состоянии. Таких меньше, и я не слышал о нехватке препаратов, или о нехватке кислорода. Думаю, в этом плане все относительно нормально», – продолжает врач-дончанин.

Еще одна проблема Донецка – средства индивидуальной защиты врачей. Кроме масок и перчаток – все они многоразовые даже у работающих в «красной зоне», т.е. непосредственно с заболевшим коронавирусом. Кроме того, врачи приобретали и щиты, и костюмы за собственные деньги. «Человек, побывавший в "красной зоне", выходит, кто в стирку отдает, кто вешает под кварцевую лампу. Из одноразовых – только перчатки и маски. Щиты прозрачные просто обрабатываются физраствором и снова готовы к использованию. Врачи, я знаю, костюмы заказывали сами, на свои деньги. Сбрасывались, ходили на строительные рынки, покупали эти щиты, шапочки, фартуки, бахилы, кто как экипируется. При этом заболеваемость врачей, которые работают с ковидными больными, минимальная», – рассказал дончанин.

Из-за низких зарплат и большой нагрузки в «ЛНР» массово увольняются врачи. «Молодежь уходит. Кто в этом виноват? Ну не мы же себе зарплаты устанавливаем… Ты же сам понимаешь, какая сейчас молодежь, им подавай кучу денег, и чтобы поменьше работать при этом. А мы сражаемся. Мы тут сражаемся с ковидом, но наверху почему-то решили, что мы недостойны надбавок», – сетует медик из Луганска.

В «ДНР» пока не увольняются, т.к. ждут обещанное повышение зарплат с 1 января 2021 года. « Я вижу молодых, они в основном не уволились, и не уехали, и никаких упаднических настроений от молодежи я не слышал. Все ждут увеличения зарплат с 1 января 2021 года. Вакансий много. Чужак сюда не приедет, условия жизни довольно ограниченные, а свои… Если врач уехал, то он уже переехал, из тех, кто уехал в Россию, вернулись единицы. Образование в Донецком медицинском университете качественное, медики выпускаются квалифицированные, их берут в Россию на раз-два», – дополнил врач из Донецка.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 27 сентября в Украине COVID-19 заболели 198 634 человек (87 882 пациента – выздоровели, 3 959 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 3 016 случай (выздоровели – 1 496 пациента, летальных случаев – 54), Луганской области – 972 случаев (выздоровели – 517 пациент, летальных случаев – 10).

В «ДНР» – 3 284 случая коронавируса (выздоровели – 2 049 человек, летальных случаев – 182). В «ЛНР» – 934 заразившихся (выздоровели – 764 человек, летальных случаев – 32).