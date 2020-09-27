День города: В Мариуполе разбирают сцену – концерт Оли Поляковой отменили (Фото, видео)

В эти выходные дни в Мариуполе впервые за все годы празднования был отменен День города. Причина -– авиакатастрофа военного самолета АН-26, в результате которой погибли 26 человек. Уже в полдень 26 сентября стало известно, что в Украине объявлен траур и отменены все праздничные мероприятия. Но утром в Мариуполе об этом еще не знали, поэтому часть праздничных мероприятий провести успели. Сегодня же, 27 сентября, отменен праздничный концерт и парад, который возглавить планировала певица Ольга Полякова, а также грандиозный фейерверк, передает «Сайт города Мариуполя».

Сегодня с самого утра на площади Свободы разбирают сцену. «В связи с трагическим событиями мы вынуждены от праздничного концерта, парада пока отказаться», – сообщил заместитель городского головы Александр Кочурин, добавив, что часть мероприятий в ходе 3-дневного празднования все же состоялись. Это спортивные соревнования на территории водно-спортивной станции и работа детской зоны в Театральном сквере.

Артисты, которые должны были участвовать в концерте, прибыли в Мариуполь вчера и должны были днем выезжать на саунд-чек. Возглавлять парад и завершать праздничный вечер должна была Ольга Полякова.

«Сегодня мы ведем переговоры и с артистами, и организаторами парада о выступлении в рамках заявленного бюджета, но в другие даты. У нас еще праздников будет предостаточно», – выразил надежду на будущее заместитель городского головы.

Александр Кочурин заявил, что для городских властей это новый опыт. После выхода указа президента Владимира Зеленского об объявленном трауре собрали совещание. Проанализировав отзывы мариупольцев в социальных сетях, поняли, что жители города соболезнуют трагедии и поддерживают решение об отмене праздничных мероприятий.

«Сейчас мы разбираем сцену. В понедельник укомплектуем композицию из птиц – символов областей Украины – и будем работать над тем, чтобы запускать лазерное шоу», – сообщил заммэра.

Вчера на площади в честь погибших курсантов «зажгли» лазерную свечу.

На мариупольцев в целом отмена грандиозного торжества не повлияла – они сегодня массово вышли на площадь Свободы. Отмечали на лавочках, на траве и в открывшееся в день города гастрономическом пространстве – фудхол «М.Food». Правда, в защитных масках были единицы отдыхающих. Самую большую популярность за последние дни обрела американская детская площадка – маленькие мариупольцы просто атаковали ее и не хотели уходить, а также 500-килограмовый «Колокол Мира» – в него хотел ударить каждый.

Напомним, что завтра, 28 сентября, Мариуполь входит в «желтую» карантинную зону.